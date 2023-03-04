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    • Spor
    • 04.03.2023 14:52
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    • 04.03.2023 16:02
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    Trabzonspor - Ümraniyespor | CANLI

    Süper Lig'in 24. haftasında heyecan başladı. Son şampiyon Trabzonspor, sahasında Ümraniyespor ile karşılaşıyor. Bordo mavililerde tek hedef sahadan 3 puanla ayrılmak. Ümraniyespor cephesi de zorlu deplasmandan puan ya da puanlarla ayrılmak istiyor. Trabzonspor Ümraniyespor maçını haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...

    takvim.com.tr
    Trabzonspor - Ümraniyespor | CANLI

    Süper Lig'in 24. haftasında heyecan başladı. Son şampiyon Trabzonspor, sahasında Ümraniyespor ile karşılaşıyor.

    Bordo mavililerde tek hedef sahadan 3 puanla ayrılmak. Ümraniyespor cephesi de zorlu deplasmandan puan ya da puanlarla ayrılmak istiyor.

    Trabzonspor Ümraniyespor maçını haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...

    İLK 11'LER

    Trabzonspor: Uğurcan, Peres, Bartra, Denswil, Larsen, Doğucan, Siopis, Abdülkadir, Trezeguet, Gomez, Umut.

    Ümraniyespor: Orkun, Glumac, Mustafa, Epureanu, Valentin, Mrsic, Oğuz, Onur, Geraldo, Sekidika, Umut Nayir.

    TRABZONSPOR ÜMRANİYESPOR MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANIYOR?

    Trabzonspor Ümraniyespor maçı saat 16.00'da başladı ve Beinsports 1 ekranlarından naklen yayınlanıyor...

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