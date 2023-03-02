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    • Spor
    • 02.03.2023 09:22
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    • 02.03.2023 09:22
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    Süper Lig şifresiz yayın hangi kanalda? Süper Lig maçları hangi kanalda ücretsiz yayınlanacak? 3-13 MART 2023 MAÇ PROGRAMI!

    Süper Lig maçları için son dakika açıklama geldi. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 3-13 Mart tarihlerinde oynanacak Spor Toto Süper Lig maçlarının şifresiz yayınlanacağını söyledi. Peki, Süper Lig maçları hangi kanalda ücretsiz yayınlanacak? Süper Lig şifresiz yayın hangi kalda? İşte detaylar...

    takvim.com.tr
    Süper Lig maçları hangi kanalda ücretsiz yayınlanacak?

    Son dakika haberine göre, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Süper Lig'in önümüzdeki 2 hafta boyunca şifresiz olarak yayınlanacağını açıkladı. Peki, Süper Lig maçları hangi kanalda ücretsiz yayınlanacak? Süper Lig şifresiz yayın hangi kalda? İşte 3-13 MART 2023 ÜCRETSİZ MAÇ PROGRAMI!

    SÜPER LİG MAÇLARI ŞİFRESİZ YAYINLANACAK!

    Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 3-13 Mart tarihlerinde oynanacak Spor Toto Süper Lig maçlarının şifresiz yayınlanacağını söyledi.

    Omuz Omuz programının canlı yayına katılan Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Süper Lig'de önümüzdeki iki hafta maçların şifresiz olarak yayınlanacağını açıkladı. Bakan Kasapoğlu, "Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu: "beIN Group'la yaptığımız görüşmeler neticesinde ligin iki haftasında yer alacak müsabakalar şifresiz ve herkese açık olması kararı alındı. Bu anlamda şükranlarımı iletmek istiyorum" açıklamasında bulundu.

        SÜPER LİG ÜCRETSİZ MAÇ PROGRAMI

        24. Hafta

        3 MART 2023

        20.00 Alanyaspor v Başakşehir FK

        4 MART 2023

        13.30 Fatih Karagümrük v Sivasspor

        16:00 Trabzonspor v Ümraniyespor

        19:00 Kayserispor v Fenerbahçe

        5 MART 2023

        16:00 Konyaspor v Giresunspor

        19:00 Beşiktaş v MKE Ankaragücü

        6 MART 2023

        20:00 Kasımpaşa v Antalyaspor

        25. Hafta

        10 MART 2023

        20.00 Giresunspor v Fatih Karagümrük

        11 MART 2023

        16:00 Antalyaspor v Kayserispor

        19:00 Galatasaray v Kasımpaşa

        12 MART 2023

        13:30 MKE Ankaragücü v Alanyaspor

        16:00 Trabzonspor v Adana Demirspor

        19:00 Başakşehir FK v Beşiktaş

        13 MART 2023

        20:00 İstanbulspor v Sivasspor
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        Haberler Spor Süper Lig şifresiz yayın hangi kanalda? Süper Lig maçları hangi kanalda ücretsiz yayınlanacak? 3-13 MART 2023 MAÇ PROGRAMI!
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