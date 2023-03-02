İlk Formula yarışı nerede olacak? 2023 F1 TAKVİMİ! Formula 1 ne zaman başlıyor, hangi kanalda yayınlanacak 2023?

Her yıl düzenli olarak yapılan Formula 1 yarışları hakkında aramalar hız kazandı. Aylardır bu anı bekleyen Formula tutkunları 'Formula 1 ne zaman başlıyor, hangi kanalda yayınlanacak 2023?' sorusuna yanıt arıyor. İşte 2023 Formula 1 takvimi haberimizde...