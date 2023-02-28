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    • Spor
    • 28.02.2023 14:01
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    • 28.02.2023 14:01
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    İlk Formula yarışı nerede olacak? 2023 F1 TAKVİMİ! Formula 1 ne zaman başlıyor, hangi kanalda yayınlanacak 2023?

    Formula sevenler internet üzerinden merakla yarışmaların hangi tarihte ve hangi kanalda yayınlanacağını araştırıyor. Peki, Formula 1 ne zaman başlıyor, hangi kanalda yayınlanacak 2023? İlk Formula yarışı nerede olacak? İşte detaylar...

    takvim.com.tr
    Formula 1 ne zaman başlıyor 2023?

    Her yıl düzenli olarak yapılan Formula 1 yarışları hakkında aramalar hız kazandı. Aylardır bu anı bekleyen Formula tutkunları 'Formula 1 ne zaman başlıyor, hangi kanalda yayınlanacak 2023?' sorusuna yanıt arıyor. İşte 2023 Formula 1 takvimi haberimizde...

    FORMULA 1 NE ZAMAN BAŞLIYOR?

    İlk Formula 1 yarışı 2023 yılında, 3 Mart'ta Bahreyn GP ile başlayacak. 3-4 Mart'ta antrenman seansları gerçekleşecek. Asıl yarış ise 5 Mart 2023'te saat 18:00'de yapılacak.

    Formula 1 yarışları S Sport ekranlarından canlı ve şifreli olarak yayınlanacak.

        2023 FORMULA 1 TAKVİMİ

        Mart 5 Bahreyn GP

        Mart 19 Suudi Arabistan GP

        Nisan 2 Avustralya GP

        Nisan 30 Azerbaycan GP

        Mayıs 7 Miami GP

        21 Emilia Romagna GP

        Mayıs 28 Monako GP

        Haziran 4 İspanya GP

        Haziran 18 Kanada GP

        Temmuz 2 Avusturya GP

        Temmuz 9 Aramco İngiltere GP

        Temmuz 23 Macaristan GP

        Temmuz 30 Belçika GP

        Ağustos 27 Hollanda GP

        Eylül 3 İtalya GP

        Eylül 17 Singapur GP

        Eylül 24 Japonya GP

        Ekim 8 Katar GP
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            Haberler Spor İlk Formula yarışı nerede olacak? 2023 F1 TAKVİMİ! Formula 1 ne zaman başlıyor, hangi kanalda yayınlanacak 2023?
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