İlk Formula yarışı nerede olacak? 2023 F1 TAKVİMİ! Formula 1 ne zaman başlıyor, hangi kanalda yayınlanacak 2023?

Her yıl düzenli olarak yapılan Formula 1 yarışları hakkında aramalar hız kazandı. Aylardır bu anı bekleyen Formula tutkunları 'Formula 1 ne zaman başlıyor, hangi kanalda yayınlanacak 2023?' sorusuna yanıt arıyor. İşte 2023 Formula 1 takvimi haberimizde...
FORMULA 1 NE ZAMAN BAŞLIYOR?
İlk Formula 1 yarışı 2023 yılında, 3 Mart'ta Bahreyn GP ile başlayacak. 3-4 Mart'ta antrenman seansları gerçekleşecek. Asıl yarış ise 5 Mart 2023'te saat 18:00'de yapılacak.
Formula 1 yarışları S Sport ekranlarından canlı ve şifreli olarak yayınlanacak.