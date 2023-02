FIFA The Best ödülünü kim kazandı? 2023 FIFA The Best kazananlar isim listesi! Messi mi, Ronaldo mu? En iyiler ödülünü kim aldı?

FIFA tarafından her sene düzenelenen FIFA The Best ödül töreni, bu sene de gerçekleştirildi. Futbol camiasına damga vuran dünyaca ünlü futbolcular ve teknik hocalar ödül sahibi oldu. Peki, FIFA The Best ödülünü kim kazandı, adaylar kimler? İşte merak edilenler...