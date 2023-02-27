Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Spor
    • 27.02.2023 23:38
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 27.02.2023 23:38
    ABONE OL

    FIFA The Best ödülünü kim kazandı? 2023 FIFA The Best kazananlar isim listesi! Messi mi, Ronaldo mu? En iyiler ödülünü kim aldı?

    Dünya futbolunun patronu FIFA'nın her yıl düzenlediği ödül töreni The Best, bu gece saat 23.00'te Fransa'nın başkenti Paris'te gerçekleşiyor. Peki, FIFA The Best ödülünü kim kazandı? 2023 FIFA The Best kazananlar isim listesi belli oldu mu? İşte detaylar...

    takvim.com.tr
    FIFA The Best ödülünü kim kazandı?

    FIFA tarafından her sene düzenelenen FIFA The Best ödül töreni, bu sene de gerçekleştirildi. Futbol camiasına damga vuran dünyaca ünlü futbolcular ve teknik hocalar ödül sahibi oldu. Peki, FIFA The Best ödülünü kim kazandı, adaylar kimler? İşte merak edilenler...

    ÖDÜL YAĞACAK

    2022 yılının en iyileri belli olacağı gecede birçok ödül verilecek. Ödüller şunlar;

    En İyi FIFA Erkek Futbolcu

    En İyi FIFA Kadın Futbolcu

    En İyi FIFA Erkek Antrenörü

    En İyi FIFA Kadın Antrenörü

    En İyi FIFA Erkek Kalecisi

    En İyi FIFA Kadın Kalecisi

    FIFA Puskas Ödülü

    FIFA Fair Play Ödülü

    FIFA Taraftar Ödülü

    FIFA FIFPro Erkekler Dünya 11

    FIFA FIFPro Kadınlar Dünya 11

    YILIN EN İYİSİ ADAYLARI: MESSİ, MBAPPE VE BENZEMA

    Yılın en iyi oyuncusunun belli olduğu ödülde Lionel Messi, Kylian Mbappe ve Karim Benzema isimleri odak noktası. 2022 Dünya Kupası'nda gösterdiği performansla Arjantin'in kupayı kazanmasında başrolde yer alan Lionel Messi en iddialı isimken Paris'ten takım arkadaşı ve Dünya kupası ikincisi Kylian Mbappe en yakın takipçilerden. Dünya Kupası'nda da gol kralı olan yıldız futbolcu en iddialı ikinci aday.

    Diğer isim de Karim Benzema. Ballon d'Or'un son sahibi olan Fransız forvet Real Madrid'de gösterdiği performansla ödülü kazanmıştı. Sakatlığından dolayı Dünya Kupası'nda yer alamayan oyuncu Messi ve Mbappe kadar iddialı olmasa da dikkat çeken isimlerden.

        YILIN TEKNİK ADAMLARI

        Carlo Ancelotti, Pep Guardiola ve Lionel Scaloni isimlerinin finale kaldığı ödülde kazanan kim olacağı merak konusu. Dünya Kupası'nı kazanan Arjantin'in teknik direktörü olan Scaloni öne çıkan isimken Guardiola ve Ancelotti de önemli adaylar.

        YILIN KALECİLERİ

        Yassine Bounou, Thibaut Courtois ve Emiliano Martinez isimleri yılın kalecisi ödülünde finale kaldılar. Martinez Arjantin'e Dünya Kupası'nı getiren en önemli isimler arasında olurken Bounou da Fas'ın tarihi yarı final başarısında adından söz ettirdi. Thibaut Courtois Belçika ile Dünya Kupası'nda istediğini bulamasa da Real Madrid'de gösterdiği performans adını finale yazdırmaya yetti.

        KADIN ADAYLAR

        Kadın futbolunun da ödüller alacağı önemli gecede isimler.

        EN İYİ KADIN FUTBOLCULAR

        Beth Mead
        Alex Morgan
        Alexia Putellas

        EN İYİ KADIN TEKNİK DİREKTÖRLER

        Sonia Bompastor
        Pia Sundhage
        Sarina Wiegman

        EN İYİ KADIN KALECİ ÖDÜLÜ

        Ödülü alan isim Mary Earps oldu.
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Asrın felaketi sonrası kirli ve sistematik yalanlar
        Haberler Spor FIFA The Best ödülünü kim kazandı? 2023 FIFA The Best kazananlar isim listesi! Messi mi, Ronaldo mu? En iyiler ödülünü kim aldı?
            SON DAKİKA