FIFA The Best ödülünü kim kazandı? 2023 FIFA The Best kazananlar isim listesi! Messi mi, Ronaldo mu? En iyiler ödülünü kim aldı?

FIFA tarafından her sene düzenelenen FIFA The Best ödül töreni, bu sene de gerçekleştirildi. Futbol camiasına damga vuran dünyaca ünlü futbolcular ve teknik hocalar ödül sahibi oldu. Peki, FIFA The Best ödülünü kim kazandı, adaylar kimler? İşte merak edilenler...
ÖDÜL YAĞACAK
2022 yılının en iyileri belli olacağı gecede birçok ödül verilecek. Ödüller şunlar;
En İyi FIFA Erkek Futbolcu
En İyi FIFA Kadın Futbolcu
En İyi FIFA Erkek Antrenörü
En İyi FIFA Kadın Antrenörü
En İyi FIFA Erkek Kalecisi
En İyi FIFA Kadın Kalecisi
FIFA Puskas Ödülü
FIFA Fair Play Ödülü
FIFA Taraftar Ödülü
FIFA FIFPro Erkekler Dünya 11
FIFA FIFPro Kadınlar Dünya 11
YILIN EN İYİSİ ADAYLARI: MESSİ, MBAPPE VE BENZEMA
Yılın en iyi oyuncusunun belli olduğu ödülde Lionel Messi, Kylian Mbappe ve Karim Benzema isimleri odak noktası. 2022 Dünya Kupası'nda gösterdiği performansla Arjantin'in kupayı kazanmasında başrolde yer alan Lionel Messi en iddialı isimken Paris'ten takım arkadaşı ve Dünya kupası ikincisi Kylian Mbappe en yakın takipçilerden. Dünya Kupası'nda da gol kralı olan yıldız futbolcu en iddialı ikinci aday.
Diğer isim de Karim Benzema. Ballon d'Or'un son sahibi olan Fransız forvet Real Madrid'de gösterdiği performansla ödülü kazanmıştı. Sakatlığından dolayı Dünya Kupası'nda yer alamayan oyuncu Messi ve Mbappe kadar iddialı olmasa da dikkat çeken isimlerden.