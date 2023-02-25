Trabzonspor için elde var Türkiye Kupası

SÜPER Lig'de zirve yarışından uzaklaşan, Avrupa defterini de Konferans Ligi'nde Basel'e elenerek kapatan Trabzonspor'un önünde tek hedef Ziraat Türkiye Kupası kaldı. Trabzonspor'un başında iki kez Süper Kupa bir kez de şampiyonluk kupası kaldıran Abdullah Avcı, bundan sonra Türkiye Kupası'nı Trabzon'a getirmek için çabalayacak. Trabzonspor, Teknik Direktör Abdullah Avcı yönetiminde 18 deplasman maçında sadece 1 galibiyet aldı. Teknik Direktör Abdullah Avcı, sadece Trabzonspor'da değil daha önce çalıştırdığı Beşiktaş ve Başakşehir ile de Avrupa'da başarısız sonuçlara imza attı. 6 yıldır yurt dışında maç kazanamayan Abdullah Avcı'nın Avrupa arenasında, dış sahada elde ettiği tek galibiyet ise 23 Kasım 2017 tarihinde Medipol Başakşehir ile Ludogorets takımına karşı...
7 MAÇTA GALİBİYETİ YOK
AVCI'NIN Avrupa'da dış sahada Trabzonspor'un başında çıktığı 7 maçta ise galibiyeti bulunmuyor.
EVLAT KURŞUNU
BASEL'DE forma giyen Mohamed Zeki Amdouni, dün akşam oynanan Trabzonspor maçında Bordo- Mavililer'in ağlarına bir gol gönderdi. Gösterdiği performansla dikkat çeken genç oyuncunun Trabzonlu olduğu ortaya çıktı. Annesi ise Tunuslu. 1 kez Türkiye U21'de forma giyen genç oyuncunun Trabzonspor'a karşı performansı beğeni topladı.
ÜZÜLMEK BAZEN YETMEZ!
TRABZONSPOR Divan Kurulu Başkanı Ali Sürmen de Bordo-Mavililer'in Basel'e 2-0 mağlup olup Avrupa'ya veda ettiği maçın ardından eleştiride bulundu. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Sürmen, "Yazık...İlginç bir maçtı, her şey vardı. İlk yarı hakem tarafından şımartılıp direnci artırılan Basel ama bana göre takımımıza faydası olmayan ve olmayacağı da uzun zamandır anlaşılan bazı oyuncularımız var. Bunların alınışında da oynatmakta ısrarda da hatalar zinciri var. Üzülmek bazen yetmez" dedi.
7 MAÇTA GALİBİYETİ YOK
AVCI'NIN Avrupa'da dış sahada Trabzonspor'un başında çıktığı 7 maçta ise galibiyeti bulunmuyor.
EVLAT KURŞUNU
BASEL'DE forma giyen Mohamed Zeki Amdouni, dün akşam oynanan Trabzonspor maçında Bordo- Mavililer'in ağlarına bir gol gönderdi. Gösterdiği performansla dikkat çeken genç oyuncunun Trabzonlu olduğu ortaya çıktı. Annesi ise Tunuslu. 1 kez Türkiye U21'de forma giyen genç oyuncunun Trabzonspor'a karşı performansı beğeni topladı.
ÜZÜLMEK BAZEN YETMEZ!
TRABZONSPOR Divan Kurulu Başkanı Ali Sürmen de Bordo-Mavililer'in Basel'e 2-0 mağlup olup Avrupa'ya veda ettiği maçın ardından eleştiride bulundu. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Sürmen, "Yazık...İlginç bir maçtı, her şey vardı. İlk yarı hakem tarafından şımartılıp direnci artırılan Basel ama bana göre takımımıza faydası olmayan ve olmayacağı da uzun zamandır anlaşılan bazı oyuncularımız var. Bunların alınışında da oynatmakta ısrarda da hatalar zinciri var. Üzülmek bazen yetmez" dedi.