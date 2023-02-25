⚽ FENERBAHÇE KONYASPOR MAÇI CANLI İZLE 📺 || Fenerbahçe - Konyaspor maçı kesintisiz, şifresiz, TEK PARÇA, FULL HD, 4K bedava CANLI YAYIN izle...

Fenerbahçe ile Konyaspor, Spor Toto Süper Lig'de erteleme maçında kozlarını paylaşacak. Deprem öncesi ligde 3 maçlık galibiyet serisi yakalayan Kanarya hakem kararlarının çok tartışıldığı Adana Demirspor deplasmanından 1-1'lik beraberlikle dönmüş ve serisi son bulmuştu.
⚽ FENERBAHÇE KONYASPOR MAÇI CANLI ANLATIM ⚽
FENERBAHÇE - KONYASPOR MAÇI 11'LERİ
Fenerbahçe: Altay, Ferdi, Samet, Szalai, Lincoln, Arao, Zajc, İrfan Can Kahveci, Rossi, King, Valencia
Konyaspor: Erhan, Ahmet, Adil, Calvo, Guilherme, Soner, Bouchalakis, Oğulcan, Michalak, Cekici, Diouf
FENERBAHÇE - KONYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?
Fenerbahçe - Konyaspor maçı 25 Şubat Cumartesi günü saat 19.00'da beIN SPORTS 1'de canlı yayınlanacak.