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    • Spor
    • 25.02.2023 18:20
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    • 25.02.2023 18:23
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    ⚽ FENERBAHÇE KONYASPOR MAÇI CANLI İZLE 📺 || Fenerbahçe - Konyaspor maçı kesintisiz, şifresiz, TEK PARÇA, FULL HD, 4K bedava CANLI YAYIN izle...

    Fenerbahçe Konyaspor maçı izleme ekranı merak ediliyor. Fenerbahçe Ülker Stadyumu'nda Konyaspor'u ağılayacak. Jorge Jesus yönetimindeki sarı lacivertliler Galatasaray ile farkı 6 puana indirerek zirveye oynamayı hedeflerken Halil Umut Meler'in düdüğüyle başlayacak olan karşılaşmanın detayları merak ediliyor. İşte detaylar...

    takvim.com.tr
    Fenerbahçe - Konyaspor maçı izle!

    Fenerbahçe ile Konyaspor, Spor Toto Süper Lig'de erteleme maçında kozlarını paylaşacak. Deprem öncesi ligde 3 maçlık galibiyet serisi yakalayan Kanarya hakem kararlarının çok tartışıldığı Adana Demirspor deplasmanından 1-1'lik beraberlikle dönmüş ve serisi son bulmuştu.

    ⚽ FENERBAHÇE KONYASPOR MAÇI CANLI ANLATIM ⚽

    FENERBAHÇE - KONYASPOR MAÇI 11'LERİ

    Fenerbahçe: Altay, Ferdi, Samet, Szalai, Lincoln, Arao, Zajc, İrfan Can Kahveci, Rossi, King, Valencia

    Konyaspor: Erhan, Ahmet, Adil, Calvo, Guilherme, Soner, Bouchalakis, Oğulcan, Michalak, Cekici, Diouf

    FENERBAHÇE - KONYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

    Fenerbahçe - Konyaspor maçı 25 Şubat Cumartesi günü saat 19.00'da beIN SPORTS 1'de canlı yayınlanacak.

        FENERBAHÇE MAÇA HAZIR

        Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 23. hafta erteleme maçında Konyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı. Can Bartu Tesisleri'nde Teknik Direktör Jorge Jesus yönetiminde akşam saatlerinde yapılan antrenman, koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleri ile başladı. Ardından 2 gruba ayrılan oyuncular, 5'e 2 top kapma ve pas çalışması yaptı. İdman taktiksel ve bireysel çalışmalarla noktalandı.

        Bu antrenmanla Konyaspor maçı hazırlıklarını tamamlayan sarı-lacivertli ekip, tesislerde kampa girdi.

        44. RANDEVU

        Fenerbahçe ile Konyaspor, Süper Lig tarihinde daha önce 43 kez rakip oldu. Söz konusu müsabakalarda sarı-lacivertliler 32 galibiyet alırken, 8 müsabakada da Konya temsilcisi 3 puanı hanesine yazdıran taraf oldu. 3 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı. Sezonun ilk yarısında Konya'da oynanan mücadeleyi Konyaspor, 1-0'lık skorla kazanmıştı.

        KADIKÖY'DE 2 KEZ KAYBETTİ

        Fenerbahçe'nin Süper Lig'de bu sezon evinde 11 maça çıktı. Sarı-lacivertliler, iç sahada oynadığı 11 müsabakada 8 kez kazanırken, sadece 2 kez de 3 puan alamadı. Kanarya, Kadıköy'deki 1 karşılaşmadan da beraberlikle ayrıldı. Fenerbahçe son olarak sahasında Kasımpaşa ile mücadele etti ve 5-1'lik skorla galip ayrıldı.

            JORGE JESUS VE MICHY BATSHUAYI CEZALI

            Adana Demirspor maçında direkt kırmızı kart görerek 1 maç men cezası alan Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus Konyaspor karşısında kulübede olamayacak. Jesus'un yanı sıra Adana Demirspor maçında sarı kart görerek cezalı duruma düşen Michy Batshuayi de Konyaspor maçında görev alamayacak.

            DÜDÜK HALİL UMUT MELER'DE

            Fenerbahçe ile Konyaspor arasındaki karşılaşmayı hakem Halil Umut Meler yönetecek. Meler'in yardımcılıklarını Mustafa Emre Eyisoy ve Cevdet Kömürcüoğlu yapacak. Maçın dördüncü hakemi olarak ise Burak Şeker görev alacak.
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            Haberler Spor ⚽ FENERBAHÇE KONYASPOR MAÇI CANLI İZLE 📺 || Fenerbahçe - Konyaspor maçı kesintisiz, şifresiz, TEK PARÇA, FULL HD, 4K bedava CANLI YAYIN izle...
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