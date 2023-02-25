Cimbom’a çifte müjde! Muslera ve Zaniolo...

Hazırlıklarını Antalya'da sürdüren Galatasaray, çalışmalarına dün yaptığı antrenmanla devam etti. Dinamik ısınmayla başlayan idman, üç grup halinde 5'e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman, geniş alanda top kapma çalışmasının ardından dört takımlı turnuvayla sona erdi. Sarı- Kırmızılı takımda Muslera koordinasyon idmanlarına başlarken, Zaniolo ilk kez toplu çalışmaya katıldı. Galatasaray bugün saat 17.00'de yapacağı idmanla hazırlıklarını sürdürecek. Sarı-Kırmızılı takım yarın ise Süper Lig ekiplerinden Alanyaspor ile saat 18.00'de hazırlık maçı oynayacak.
MUSLERA GELİYOR!
Takımdan ayrı olan ve bireysel çalışan Fernando Muslera birkaç gün içinde takımla birlikte antrenmanlara dahil olacak.
MERTENS'İN CAN SIKAN AĞRISI
GALATASARAY'IN Belçikalı yıldızı Dries Mertens, bir süredir belinde ağrılar olduğu için son iki günde yapılan çalışmaya katılmadı. Belçikalı futbolcu kulüp doktorlarının gözetiminde tedavi oldu. Mertens'in durumunun yakından takip edildiği ve detaylı tetkiklerin ardından bir açıklama yapılacağı öğrenildi. Ancak ilk bulgulara göre Mertens'in çok ciddi bir sorunu yok. Belçikalı futbolcunun önlem amaçlı olarak yarın Corendon Alanyaspor ile oynanacak hazırlık maçında oynatılmayacağı da gelen haberler arasında.
TARAFTAR OYUNCAKLA GELECEK
YARIN Alanyaspor ile Galatasaray arasında oynanacak hazırlık maçında bilet gelirleri depremzedelere bağışlanırken, taraftarların karşılaşmaya oyuncaklarla geleceği ve oyuncakların depremzede çocuklara ulaştırılacağı bildirildi. Oyuncakların güvenlik noktalarında toplanacağı da duyuruldu.
FORMASINI BAĞIŞLADI
GALATASARAY'IN eski futbolcularından Hasan Kabze anlamlı bir harekete imza attı. 40 yaşındaki eski futbolcu Sarı- Kırmızılı takımın düzenleyeceği müzayede için 2005-2006 sezonunda kazanılan şampiyonlukta giydiği formayı bağışladı. Forma açık arttırmada satıldıktan sonra geliri depremzedelere bağışlanacak.
MUSLERA GELİYOR!
Takımdan ayrı olan ve bireysel çalışan Fernando Muslera birkaç gün içinde takımla birlikte antrenmanlara dahil olacak.
MERTENS'İN CAN SIKAN AĞRISI
GALATASARAY'IN Belçikalı yıldızı Dries Mertens, bir süredir belinde ağrılar olduğu için son iki günde yapılan çalışmaya katılmadı. Belçikalı futbolcu kulüp doktorlarının gözetiminde tedavi oldu. Mertens'in durumunun yakından takip edildiği ve detaylı tetkiklerin ardından bir açıklama yapılacağı öğrenildi. Ancak ilk bulgulara göre Mertens'in çok ciddi bir sorunu yok. Belçikalı futbolcunun önlem amaçlı olarak yarın Corendon Alanyaspor ile oynanacak hazırlık maçında oynatılmayacağı da gelen haberler arasında.
TARAFTAR OYUNCAKLA GELECEK
YARIN Alanyaspor ile Galatasaray arasında oynanacak hazırlık maçında bilet gelirleri depremzedelere bağışlanırken, taraftarların karşılaşmaya oyuncaklarla geleceği ve oyuncakların depremzede çocuklara ulaştırılacağı bildirildi. Oyuncakların güvenlik noktalarında toplanacağı da duyuruldu.
FORMASINI BAĞIŞLADI
GALATASARAY'IN eski futbolcularından Hasan Kabze anlamlı bir harekete imza attı. 40 yaşındaki eski futbolcu Sarı- Kırmızılı takımın düzenleyeceği müzayede için 2005-2006 sezonunda kazanılan şampiyonlukta giydiği formayı bağışladı. Forma açık arttırmada satıldıktan sonra geliri depremzedelere bağışlanacak.