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    • Spor
    • 23.02.2023 22:20
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    • 23.02.2023 22:20
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    Trabzonspor'un Basel maçı 11'i belli oldu!

    Ülkemizi UEFA Konferans Ligi'nde temsil eden Trabzonspor, Basel ile deplasmanda karşılaşıyor. Bordo mavililer 1-0'lık galibiyetin rövanşında turu getirecek skoru almanın peşinde. Teknik direktör Abdullah Avcı, bu maçla birlikte Avrupa arenasında yaşadığı deplasman sıkınıtısını da geride bırakmak istiyor. Basel Trabzonspor maçı öncesi temsilcimizin ilk 11'i de belli oldu. İşte detaylar...

    takvim.com.tr
    Trabzonspor’un Basel maçı 11’i belli oldu!

    Ülkemizi UEFA Konferans Ligi'nde temsil eden Trabzonspor, Basel ile deplasmanda karşılaşıyor. Bordo mavililer 1-0'lık galibiyetin rövanşında turu getirecek skoru almanın peşinde.

    Teknik direktör Abdullah Avcı, bu maçla birlikte Avrupa arenasında yaşadığı deplasman sıkınıtısını da geride bırakmak istiyor.

    Basel Trabzonspor maçı öncesi temsilcimizin ilk 11'i de belli oldu.

    İLK 11'LER

    Basel: Hitz, Lang, Pelmard, Diouf, Novoa, Xhaka, Frei, Burger, Amdouni, Zeqiri, Kade.

    Trabzonspor: Uğurcan, Bartra, Denswil, Hugo, Larsen, Doğucan, Siopis, Bakasetas, Abdülkadir Ömür, Trezeguet, Gomez.

    BASEL TRABZONSPOR MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

    Basel Trabzonspor maçı, saat 23.00'da başlayacak ve TV8 ekranlarından naklen yayınlanacak.

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    Haberler Spor Trabzonspor'un Basel maçı 11'i belli oldu!
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