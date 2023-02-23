Ülkemizi UEFA Avrupa Ligi'nde temsil eden Fenerbahçe, grubunu lider tamamlamasının ardından doğrudan son 16 turuna kalmıştı. Avrupa Ligi'nde play-off turlarının sona ermesinin ardından Fenerbahçe'nin rakibinin kim olacağı da merak konusu oldu.

SON 16 KURALARINA DİREKT KATILACAK TAKIMLAR

Avrupa Ligi gruplarını lider olarak tamamlayan 8 takım, kuralara direkt olarak katılma hakkı kazandı. Temsilcimiz Fenerbahçe'nin haricindeki diğer takımlar şöyle;

Arsenal, Real Betis, Ferencvaros, Feyenoord, Freiburg, Real Sociedad, Union Saint-Gilloise.

UEFA AVRUPA LİGİ KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

UEFA Avrupa Ligi son 16 turu kura çekimi 24 Şubat Cuma günü İsviçre'nin Nyon kentinde gerçekleştirilecek. Avrupa Ligi kura çekimi TSİ 14.00'te başlayacak. Kura çekimi EXXEN'den canlı yayınlanacak.

AVRUPA LİGİ SON 16 MAÇLARI NE ZAMAN OYNANACAK?

2022 Dünya Kupası nedeniyle eşleşmeler, önceki yıllara göre daha geç oynanacak. Eşleşme tarihleri ise şu şekilde olacak:

Son 16 maçları: 9 - 16 Mart 2023

Çeyrek final maçları: 13 - 20 Nisan 2023

Yarı final maçları: 11 - 18 Mayıs 2023

Final maçı: 31 Mayıs 2023