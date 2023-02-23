Basel - Trabzonspor | CANLI

Ülkemizi UEFA Konferans Ligi'nde temsil eden Trabzonspor, Basel ile deplasmanda karşılaşıyor. Bordo mavililer 1-0'lık galibiyetin rövanşında turu getirecek skoru almanın peşinde.
Teknik direktör Abdullah Avcı, bu maçla birlikte Avrupa arenasında yaşadığı deplasman sıkınıtısını da geride bırakmak istiyor.
Basel Trabzonspor maçını haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...
İLK 11'LER
Basel: Hitz, Lang, Pelmard, Diouf, Novoa, Xhaka, Frei, Burger, Amdouni, Zeqiri, Kade.
Trabzonspor: Uğurcan, Bartra, Denswil, Hugo, Larsen, Doğucan, Siopis, Bakasetas, Abdülkadir Ömür, Trezeguet, Gomez.