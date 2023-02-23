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    • Spor
    • 23.02.2023 23:00
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    • 23.02.2023 23:01
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    Basel - Trabzonspor | CANLI

    Ülkemizi UEFA Konferans Ligi'nde temsil eden Trabzonspor, Basel ile deplasmanda karşılaşıyor. Bordo mavililer 1-0'lık galibiyetin rövanşında turu getirecek skoru almanın peşinde. Teknik direktör Abdullah Avcı, bu maçla birlikte Avrupa arenasında yaşadığı deplasman sıkınıtısını da geride bırakmak istiyor. Basel Trabzonspor maçını haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...

    takvim.com.tr
    Basel - Trabzonspor | CANLI

    Ülkemizi UEFA Konferans Ligi'nde temsil eden Trabzonspor, Basel ile deplasmanda karşılaşıyor. Bordo mavililer 1-0'lık galibiyetin rövanşında turu getirecek skoru almanın peşinde.

    Teknik direktör Abdullah Avcı, bu maçla birlikte Avrupa arenasında yaşadığı deplasman sıkınıtısını da geride bırakmak istiyor.

    Basel Trabzonspor maçını haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...



    İLK 11'LER

    Basel: Hitz, Lang, Pelmard, Diouf, Novoa, Xhaka, Frei, Burger, Amdouni, Zeqiri, Kade.

    Trabzonspor: Uğurcan, Bartra, Denswil, Hugo, Larsen, Doğucan, Siopis, Bakasetas, Abdülkadir Ömür, Trezeguet, Gomez.

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