LIVERPOOL REAL MADRID CANLI MAÇ İZLE! Liverpool - Real Madrid maçı canlı izle şifresiz bedava kesintisiz HD full! Maçın 11'leri...

LIVERPOOL REAL MADRID MAÇI NE ZAMAN?

Liverpool Real Madrid maçı 21 Şubat 2023 tarihinde saat 23:00'da TV8 ve Exxen'den canlı yayınlanacak. Maçı her iki seçenekten biri ile canlı, şifresiz, HD, full izleyebilirsiniz.

MAÇIN MUHTEMEL 11'LERİ!

Liverpool: Alisson; Alexander-Arnold, Gomez, Van Dijk, Robertson; Bajcetic, Fabinho, Henderson; Salah, Gakpo, Jota