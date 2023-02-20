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    Mathias Ross’a hücum

    Galatasaray yönetimi forma şansı bulamayan Dan-i markalı stoperi kiralık olarak göndermeyi düşünüyor. 5 Süper Lig kulübünün Ross’a talip olduğu belirtiliyor

    Mathias Ross’a hücum
    Sezon başında Aalborg'tan Galatasaray'a transfer olan Mathias Ross hem yaşadığı ciddi sakatlık hem de Abdülkerim-Nelsson ikilisinin yüksek formu nedeniyle forma şansı bulamadı.

    Son olarak Kaan Ayhan'ın da alınmasıyla rotasyonda iyice geriye düşen Danimarkalı stoperin kiralık olarak gönderilmesine karar verildi. Şu ana kadar Süper Lig'den 5 kulübün Ross'un transferi için Galatasaray'la görüştüğü belirtiliyor.

    Okan Buruk'un mutlaka genç yıldızın sürekli oynayabileceği bir takıma gitmesini istediği ve yönetimin bu nedenle karar verme konusunda acele etmediği gelen bilgiler arasında yer alıyor.
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