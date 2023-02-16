Trabzonspor’un 11’i belli oldu!

Ülkemizi UEFA Konferans Ligi'nde temsil eden Trabzonspor, Basel ile karşılaşıyor.

Maçın gelirinin depremzedelere bağışlanacağı karşılaşmada tribünler doldu. Temsilcimizde hedef mücadeleden galip ayrılarak hem tur yolunda avantaj sağlamak hem de ülkeye moral aşılamak.

Trabzonspor Basel maçı öncesi Fırtına'nın 11'i de belli oldu.

İLK 11'LER



Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Peres, Denswil, Hugo, Eren Elmalı, Siopis, Doğucan Haspolat, Bakasetas, Abdülkadir Ömür, Trézéguet, Maxi Gómez.

Basel: Hitz, Lang, Nuhu, Pelmard, Calafiori, Frei, Novoa, Burger, Kade, Xhaka, Zeqiri

TRABZONSPOR BASEL MAÇI SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?



Trabzonspor - Basel maçı saat 20.45'te başlayacak ve TV8 ekranlarından naklen yayınlanacak.