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    • Spor
    • 16.02.2023 19:21
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    • 16.02.2023 19:31
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    Trabzonspor Basel maçı öncesi Fırtına'nın 11'i belli oldu!

    Ülkemizi UEFA Konferans Ligi'nde temsil eden Trabzonspor, Basel ile karşılaşıyor. Maçın gelirinin depremzedelere bağışlanacağı karşılaşmada tribünler doldu. Temsilcimizde hedef mücadeleden galip ayrılarak hem tur yolunda avantaj sağlamak hem de ülkeye moral aşılamak. Trabzonspor Basel maçı öncesi Fırtına'nın 11'i de belli oldu. İşte detaylar...

    Trabzonspor’un 11’i belli oldu!

    Ülkemizi UEFA Konferans Ligi'nde temsil eden Trabzonspor, Basel ile karşılaşıyor.

    Maçın gelirinin depremzedelere bağışlanacağı karşılaşmada tribünler doldu. Temsilcimizde hedef mücadeleden galip ayrılarak hem tur yolunda avantaj sağlamak hem de ülkeye moral aşılamak.

    Trabzonspor Basel maçı öncesi Fırtına'nın 11'i de belli oldu.

    İLK 11'LER

    Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Peres, Denswil, Hugo, Eren Elmalı, Siopis, Doğucan Haspolat, Bakasetas, Abdülkadir Ömür, Trézéguet, Maxi Gómez.

    Basel: Hitz, Lang, Nuhu, Pelmard, Calafiori, Frei, Novoa, Burger, Kade, Xhaka, Zeqiri

    TRABZONSPOR BASEL MAÇI SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

    Trabzonspor - Basel maçı saat 20.45'te başlayacak ve TV8 ekranlarından naklen yayınlanacak.

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    Haberler Spor Trabzonspor Basel maçı öncesi Fırtına'nın 11'i belli oldu!
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