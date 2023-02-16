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    • Spor
    • 16.02.2023 18:36
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    • 16.02.2023 18:39
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    TRABZONSPOR BASEL CANLI MAÇ İZLE! Trabzonspor - Basel maçı canlı izle, bedava kesintisiz, şifresiz! TS- Basel maçı hangi kanalda?

    UEFA Konferans Ligi Trabzonspor Basel maçı bu akşam oynanacak. Maça az bir süre kala futbolseverler ''Trabzonspor - Basel maçı şifreli mi, şifresiz mi? Trabzonspor - Basel maçı hangi kanalda yayınlanacak?'' şeklindeki soruların yanıtlarını araştırmaya başladı. İşte maçın 11'leri ve bedava kesintisiz, şifresiz, canlı izleme seçenekleri.

    TRABZONSPOR BASEL CANLI MAÇ İZLE!

    UEFA Konferans Ligi'nde Trabzonspor bu akşam Basel ile karşı karşıya gelecek. Akyazı Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde oynanacak maçın muhtemel 11'leri belli oldu. Öte yandan müsabakadan elde edilen tüm gelirin deprem bölgesi için bağışlanacağı açıklandı. Peki, Trabzonspor - Basel maçı canlı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? TS - Basel maçı şifresiz mi, canlı nasıl izlenir? İşte detaylar...

    TRABZONSPOR BASEL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

    UEFA Konferans Ligi Trabzonspor - Basel maçı 16 Şubat 2023 saat 20:45'te TV8'de canlı yayınlanacak.

    Maç başlar başlamaz haberimizde canlı anlatım linki eklenecektir.

    MUHTEMEL 11'LER

    Trabzonspor: Uğurcan, Larsen, Bartra, Hugo, Eren, Siopis, Bakasetas, Yusuf, Abdülkadir, Trezeguet, Gomez.

    Basel: Hitz, Lang, Adams, Pelmard, Calafiori, Frei, Males, Diouf, Amdouni, Ndoye, Zeqiri.

        3 EKSİK BULUNUYOR!

        Trabzonspor, UEFA Konferans Ligi play-off turunda sahasında İsviçre'nin Basel takımı ile karşılaşacak. Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde saat 20.45'de başlayacak karşılaşmayı Litvanya'dan Donatas Rumsas yönetecek. Rumsas'ın yardımcılıklarını Dovydas Suziedelis ve Vytenis Kazlauskas yapacak. Bordo-mavili takımda sakatlıkları bulunan Dorukhan Toköz, Edin Visca ve Marek Hamsik, yarınki karşılaşmada forma giyemeyecek.

        TÜM GELİRLER BAĞIŞLANACAK!

        Trabzonspor - Basel karşılaşması şifresiz yayınlanacak ve tüm yayın gelirleri deprem bölgesi için bağışlanacak. Öte yandan kombine biletler bu müsabaka için devre dışı bırakılarak tüm koltuklar tek maçlık bilet olarak satışa sunulacak. Bu müsabakada elde edilen bilet gelirleri de bağışlanacak.

        FUTBOL DÜNYASI TEK YÜREK OLACAK

        Trabzonspor Kulübü tarafından davet edilen Süper Lig takımı başkanlarından olumlu geri dönüş alındı. Ayrıca tüm takım taraftarları da karşılaşmayı tribünlerden izleyebilecek. Kentte bulunan depremzedelerden karşılaşmayı izlemek isteyenler, kulüp tarafından localarda misafir edilecek.

        TRABZONSPOR SİYAH FORMA, SİYAH TİŞÖRT İLE ÇIKACAK

        Trabzonsporlu oyuncular, karşılaşma öncesi ısınmaya üzerinde depremde etkilenen şehirler ve plaka kodunun olduğu siyah tişört, maça da siyah formayla çıkacak. Trabzonspor taraftarları karşılaşma öncesinde depremzede çocuklar için oyuncak organizasyonu düzenledi. Maça gelecek taraftarlardan toplanacak oyuncaklar, depremzede çocuklara gönderilecek. Maç öncesi, "asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremin başladığı saate vurgu yapılarak 4 dakika 17 saniye boyunca taraftarlar tribünlerde sessiz kalacak.

            PROTOKOL TRİBÜNÜ DE ÜCRETLİ

            Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde oynanacak karşılaşmada protokol tribünün de karşılaşmayı izleyecek olanlar ücret ödeyecek. AFAD'a yapılacak 1500 lira tutarındaki bağış dekontu ile protokol tribününe geleceklere bilet tanımlanacak. Basın mensupları da en az 100 lira ödeme karşılığında karşılaşmayı takip edecek.
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            Haberler Spor TRABZONSPOR BASEL CANLI MAÇ İZLE! Trabzonspor - Basel maçı canlı izle, bedava kesintisiz, şifresiz! TS- Basel maçı hangi kanalda?
                SON DAKİKA