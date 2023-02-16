TRABZONSPOR BASEL CANLI MAÇ İZLE! Trabzonspor - Basel maçı canlı izle, bedava kesintisiz, şifresiz! TS- Basel maçı hangi kanalda?

UEFA Konferans Ligi'nde Trabzonspor bu akşam Basel ile karşı karşıya gelecek. Akyazı Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde oynanacak maçın muhtemel 11'leri belli oldu. Öte yandan müsabakadan elde edilen tüm gelirin deprem bölgesi için bağışlanacağı açıklandı. Peki, Trabzonspor - Basel maçı canlı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? TS - Basel maçı şifresiz mi, canlı nasıl izlenir? İşte detaylar...
TRABZONSPOR BASEL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
UEFA Konferans Ligi Trabzonspor - Basel maçı 16 Şubat 2023 saat 20:45'te TV8'de canlı yayınlanacak.
Maç başlar başlamaz haberimizde canlı anlatım linki eklenecektir.
MUHTEMEL 11'LER
Trabzonspor: Uğurcan, Larsen, Bartra, Hugo, Eren, Siopis, Bakasetas, Yusuf, Abdülkadir, Trezeguet, Gomez.
Basel: Hitz, Lang, Adams, Pelmard, Calafiori, Frei, Males, Diouf, Amdouni, Ndoye, Zeqiri.