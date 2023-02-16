Trabzonspor - Basel | CANLI

Ülkemizi UEFA Konferans Ligi'nde temsil eden Trabzonspor, Basel ile karşılaşıyor.

Maçın gelirinin depremzedelere bağışlanacağı karşılaşmada tribünler doldu. Temsilcimizde hedef mücadeleden galip ayrılarak hem tur yolunda avantaj sağlamak hem de ülkeye moral aşılamak.

Trabzonspor Basel maçını haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...

İLK 11'LER

Trabzonspor: Uğurcan, Peres, Hugo, Denswil, Eren, Siopis, Doğucan, Bakasetas, Abdülkadir Ömür, Trezeguet, Maxi Gomez

Basel: Hitz, Lang, Nuhu, Pelmard, Calafiori, Frei, Novoa, Burger, Kade, Xhaka, Zeqiri

TRABZONSPOR BASEL MAÇI SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Trabzonspor - Basel maçı saat 20.45'te başladı ve TV8 ekranlarından naklen yayınlanıyor.