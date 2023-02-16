Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Spor
    • 16.02.2023 19:21
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 16.02.2023 20:45
    ABONE OL

    Trabzonspor - Basel | CANLI

    Ülkemizi UEFA Konferans Ligi'nde temsil eden Trabzonspor, Basel ile karşılaşıyor. Maçın gelirinin depremzedelere bağışlanacağı karşılaşmada tribünler doldu. Temsilcimizde hedef mücadeleden galip ayrılarak hem tur yolunda avantaj sağlamak hem de ülkeye moral aşılamak. Trabzonspor Basel maçını haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...

    Trabzonspor - Basel | CANLI

    Ülkemizi UEFA Konferans Ligi'nde temsil eden Trabzonspor, Basel ile karşılaşıyor.

    Maçın gelirinin depremzedelere bağışlanacağı karşılaşmada tribünler doldu. Temsilcimizde hedef mücadeleden galip ayrılarak hem tur yolunda avantaj sağlamak hem de ülkeye moral aşılamak.

    Trabzonspor Basel maçını haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...

    İLK 11'LER

    Trabzonspor: Uğurcan, Peres, Hugo, Denswil, Eren, Siopis, Doğucan, Bakasetas, Abdülkadir Ömür, Trezeguet, Maxi Gomez

    Basel: Hitz, Lang, Nuhu, Pelmard, Calafiori, Frei, Novoa, Burger, Kade, Xhaka, Zeqiri

    TRABZONSPOR BASEL MAÇI SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

    Trabzonspor - Basel maçı saat 20.45'te başladı ve TV8 ekranlarından naklen yayınlanıyor.

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    CVS Hava Kent Yapı Kooperatifi
    Haberler Spor Trabzonspor - Basel | CANLI
        SON DAKİKA