Erden Timur: İki yıllık gelirimizi buraya versek ne kaybederiz

Galatasaray'ın Başkanvekili Erden Timur, katıldığı bir televizyon programında yaşanan deprem felaketlerinin ardından açıklamalarda bulundu. "Talihsiz bir hadise yaşıyoruz.

Programa katılmak istememiştim, ikide bir duygulanıp duruyor insan. Ağlamak istemem. Herkesin bir taraftan da olumlu bir şeye ihtiyacı var" ifadelerini kullanan Timur, "Biz hakikaten büyük bir milletiz. Bunu millet aşacak. Para bulmamız lazım. Her yerden para bulmak gerekiyor. Bu insanların gerçekten barınmaya ihtiyacı var. Çoluğundan çocuğundan çok düşüneceksin böyle durumlar olduğunda. Herkesten şunu rica ediyorum; olumlu bir şekilde bu işleri düşünmezsek, bu işin çaresini odak noktasına getirmezsek olmaz. Kendi çocuğundan fazla düşünürsün. İki yıllık gelirimizi buraya versek ne kaybederiz? Kimse bir şey kaybetmez. İmkanı olan herkesin iki yıllık gelirini buraya vermesi lazım" değerlendirmesinde bulundu.