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    • Spor
    • 16.02.2023 08:31
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    • 16.02.2023 08:31
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    Milli basketbolcu Nilay Aydoğan kimdir, kaç yaşındaydı? Depremde hayatını kaybeden Nilay Aydoğan hangi takımda oynuyordu?

    Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde milli basketbolcu Nilay Aydoğan, yaşanan deprem felaketinde hayatını kaybetti. Peki, Milli Basketbolcu Nilay Aydoğan kimdir, kaç yaşındaydı? Depremde hayatını kaybeden Nilay Aydoğan hangi takımda oynuyordu? İşte detaylar...

    takvim.com.tr
    Milli basketbolcu Nilay Aydoğan kimdir, kaç yaşındaydı?

    Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde milli basketbolcu Nilay Aydoğan, yaşanan deprem felaketinde hayatını kaybetti. Peki, Milli Basketbolcu Nilay Aydoğan kimdir, kaç yaşındaydı? Depremde hayatını kaybeden Nilay Aydoğan hangi takımda oynuyordu? İşte detaylar...

    ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi takımlarından Çankaya Üniversitesi'nin milli oyuncusu Nilay Aydoğan vefat etti.

    Türkiye Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamada, "ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi takımlarından Çankaya Üniversitesi'nin milli oyuncusu Nilay Aydoğan'ın deprem felaketinde hayatını kaybettiğini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Merhumeye Allah'tan rahmet ailesine, yakınlarına ve basketbol camiasına başsağlığı dileriz." denildi.

    30 yaşındaki oyuncu, "Asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerde enkaz altında kalmıştı.

        Nilay Aydoğan'ın Yaşamı

        Nilay Aydoğan 6 Mayıs 1992 tarihinde dünyaya gelmiştir. Son olarak Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi takımlarından Çankaya Üniversitesi Spor Kulübü'nde forma giymekteydi.

        Daha önce Gençlik ve Spor, İzmit Belediye, MBB GSK, Samsun Basketbol İhtisas, Yalova VİP Gençlik gibi basketbol takımlarında oynamıştı.
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        Haberler Spor Milli basketbolcu Nilay Aydoğan kimdir, kaç yaşındaydı? Depremde hayatını kaybeden Nilay Aydoğan hangi takımda oynuyordu?
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