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    • Spor
    • 14.02.2023 22:12
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    • 14.02.2023 22:12
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    PSG - Bayern Münih CANLI MAÇ İZLE! UEFA Şampiyonlar Ligi PSG - Bayern Münih maçı canlı izle, bedava kesintisiz, şifresiz!

    PSG - Bayern Münih, Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında bu akşam mücadele edecek. Maçın 11'leri belli oldu. PSG'de Donnarumma; Hakimi, Marquinhos, Ramos; Mendes; Ruiz, Pereira, Verratti; Soler; Messi, Neymar forma giyecek. Peki PSG - Bayern Münih maçı canlı nasıl izlenir? İşte PSG - Bayern Münih maçı canlı izle, bedava kesintisiz, şifresiz! Maçın 11'leri...

    PSG - Bayern Münih CANLI MAÇ İZLE!

    UEFA Şampiyonlar Ligi'nde PSG, Almanya Bundesliga devi Bayern Münih bu akşam Parc des Princes Stadyumu'nda kozlarını paylaşacak. Mücadeleye az bir süre kala taraftarlar 'PSG - Bayern Münih maçı canlı, bedava kesintisiz, şifresiz nasıl izlenir?' sorusuna yanıt arıyor. Peki 14 Şubat 2023 PSG - Bayern Münih maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak?

    14 ŞUBAT PSG - BAYERN MÜNİH MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

    PSG - Bayern Münih maçı 14 Şubat Salı (bu akşam) saatler 23:00'ı gösterdiğinde Exxen'den yayınlanmaya başlanacak.

    MUHTEMEL 11'LER

    PSG: Donnarumma; Hakimi, Marquinhos, Ramos; Mendes; Ruiz, Pereira, Verratti; Soler; Messi, Neymar

    Bayern Münih: Sommer; Cancelo, De Ligt, Upamecano, Davies; Kimmich, Goretzka; Sane, Musiala, Coman; Choupo-Moting

        MBAPPE YEDEKTE!

        Dünya Kupası'nda fırtına gibi esen Kylian Mbappe, Bayern Münih karşısında yedek kulübesinde yer alacak. 3 haftalık bir sakatlık sürecini yeni atlatan Fransız yıldız, kritik müsabakada 11'de başlamayacak.
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        Haberler Spor PSG - Bayern Münih CANLI MAÇ İZLE! UEFA Şampiyonlar Ligi PSG - Bayern Münih maçı canlı izle, bedava kesintisiz, şifresiz!
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