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    Milli Takım teknik direktörü Stefan Kuntz depremzedeler için kasiyer olacak

    Türkiye Milli Takımı'nı çalıştıran Stefan Kuntz, depremzedeler için kolları sıvadı. Alman hoca, süpermarkette kasiyerlik yapacak ve depremzedelere destek olacak.

    Kuntz depremzedeler için kasiyer olacak

    Spor dünyasından birçok kişi depremzedelere farklı yollardan yardım ediyor. O isimlerden biri de Stefan Kuntz oldu. Türkiye A Milli Futbol Takımı'nın teknik direktörü Stefan Kuntz depremzedeler yararına Almanya'nın en büyük süper market zincirinde kasiyerlik yapma kararı aldı.

    GELİRLER AFAD'A TESLIM EDİLECEK
    Yapılan açıklamada Alman çalıştırıcının bugün süpermarket zincirinin şubesine giderek TSİ 12.00-13.00 arasında kasada duracağı ve marketin tüm kasalarının açık tutulacağı bildiirldi. Elde edilecek tüm gelir de AFAD'a teslim edilecek.

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