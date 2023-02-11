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    Icardi’den genç Kadir’e: Sana kocaman sarılabilirim

    ENKAZIN altından çıkartılan Galatasaray taraftarı Kadir, hayata dönüş sevincini Icardi’nin gollerden sonra yaptığı hareket ile gösterdi. Icardi de bu hareketi cevapsız bırakmadı

    Icardi’den genç Kadir’e: Sana kocaman sarılabilirim
    KAHRAMANMARAŞ merkezli 7.7 şiddetindeki depremde enkaz altında kalan ve 87 saat sonra enkazdan çıkarılan Galatasaray taraftarı Kadir, hastanede Mauro Icardi'nin gol sevincini yapmış ve imzalı formasını istemişti. Arjantinli yıldız bu çağrıya kayıtsız kalmadı ve "Yakında görüşürüz, böylece formamı hediye eder ve sana kocaman sarılabilirim." ifadelerini kullandı.



    Icardi'nin bu yaklaşımı ve Kadir'i cevapsız bırakmaması büyük takdir topladı. Mauro Icardi, yaşanan olayın ardından genç taraftar için formasını imzaladığı anı paylaştı. Paylaşıma "Bu forma senin için Kadir" notu düşüldü.
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