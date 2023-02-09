Süper Lig maçları ne zaman başlayacak 2023? Süper Lig hangi tarihte başlayacak? TFF tarihi duyurdu! Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş maçları...

Son dakika haberleri: Türkiye Futbol Federasyonu, Türkiye'yi yasa boğan Kahramanmaraş merkezli 7.7'lik depremin ardından Süper Lig'in 3-4 Mart tarihleri arasında başlatılması kararı alındığı açıkladı. TFF daha önce yaptığı açıklamada, 10-11-12-13 Şubat tarihlerindeki Süper Lig maçlarının 17-18-19-20 Şubat tarihlerinde oynanacağını duyurmuştu.

TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'nin açıklamaları şöyle:

"Bu hafta oynanacak maçlarımızı önümüzdeki haftaya ertelemiştik. Acımız çok büyük. Onun için bugün itibarıyla maçlarımızı 3-4 mart tarihinden itibaren başlatma kararı aldık."