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    • 09.02.2023 19:43
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    Süper Lig maçları ne zaman başlayacak 2023? Süper Lig hangi tarihte başlayacak? TFF tarihi duyurdu! Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş maçları...

    Türkiye Futbol Federasyonu, Türkiye'yi yasa boğan Kahramanmaraş merkezli 7.7'lik depremin ardından Süper Lig'in başlayacağı tarihi duyurdu. Peki, Süper Lig maçları ne zaman başlayacak 2023? Süper Lig hangi tarihte başlayacak? İşte detaylar...

    takvim.com.tr
    Süper Lig maçları ne zaman başlayacak 2023?

    Son dakika haberleri: Türkiye Futbol Federasyonu, Türkiye'yi yasa boğan Kahramanmaraş merkezli 7.7'lik depremin ardından Süper Lig'in 3-4 Mart tarihleri arasında başlatılması kararı alındığı açıkladı. TFF daha önce yaptığı açıklamada, 10-11-12-13 Şubat tarihlerindeki Süper Lig maçlarının 17-18-19-20 Şubat tarihlerinde oynanacağını duyurmuştu.

    TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'nin açıklamaları şöyle:

    "Bu hafta oynanacak maçlarımızı önümüzdeki haftaya ertelemiştik. Acımız çok büyük. Onun için bugün itibarıyla maçlarımızı 3-4 mart tarihinden itibaren başlatma kararı aldık."

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