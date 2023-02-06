Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı: "Artık çok uzaktayız"

SÜPER Lig'in 23. haftasında lider Galatasaray'a öne geçtiği maçta 2-1 mağlup olan Trabzonspor'un teknik patronu Abdullah Avcı, karşılaşma sonrasında açıklamalarda bulundu.



KOPARABİLİRDİK

MAÇA en iyi senaryo ile başladıklarını söyleyen Avcı, şöyle devam etti: Çok erken gol bulduk. Bu andan itibaren maçı koparabilirdik. Daha fazla topa sahip olmalıydık ama maç geçiş oyununa döndü. Daha akıllı ve daha sakin olmalıydık. Fakat işler istediğimiz gibi gitmedi. Galatasaray'ın penaltıda kenara giden oyuncuya müdahale çok yanlış. Çok basit bir penaltıya sebep olduk. Galatasaray hücumda çok çabuk çoğalabilen bir takım. Biz de onlara biraz yardımcı olduk. Geriye düştükten sonra duran top organizasyonları ile de olsa 4 tane pozisyon bulduk. En azından puan alabilirdik ama başaramadık. Aldığımız yenilgiyle ligin çok uzağında kaldık.