Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı: "Artık çok uzaktayız"

SÜPER Lig'in 23. haftasında lider Galatasaray'a öne geçtiği maçta 2-1 mağlup olan Trabzonspor'un teknik patronu Abdullah Avcı, karşılaşma sonrasında açıklamalarda bulundu.
KOPARABİLİRDİK
MAÇA en iyi senaryo ile başladıklarını söyleyen Avcı, şöyle devam etti: Çok erken gol bulduk. Bu andan itibaren maçı koparabilirdik. Daha fazla topa sahip olmalıydık ama maç geçiş oyununa döndü. Daha akıllı ve daha sakin olmalıydık. Fakat işler istediğimiz gibi gitmedi. Galatasaray'ın penaltıda kenara giden oyuncuya müdahale çok yanlış. Çok basit bir penaltıya sebep olduk. Galatasaray hücumda çok çabuk çoğalabilen bir takım. Biz de onlara biraz yardımcı olduk. Geriye düştükten sonra duran top organizasyonları ile de olsa 4 tane pozisyon bulduk. En azından puan alabilirdik ama başaramadık. Aldığımız yenilgiyle ligin çok uzağında kaldık.
HERKES HER SENE OLMUYOR
İÇ saha ile uyuşmayan bir dış saha performansımız oldu. Galatasaray da bizim geçen sezonki performansımızı gösteriyor. Bu onlar için iyi bir sinyal. Sonuçta kaybettik ve önümüzdeki maçlarda daha iyi performans göstermek istiyoruz. Herkesin her sene şampiyon olamayacağı gerçek. Ama doğru organizasyon şart.
AVCI BİR İLKİ YAŞADI
ABDULLAH Avcı'nın Trabzonspor'u bu sezon ilk kez bir derbi kaybetti. Galatasaray'a 2-1 yenilen Bordo-Mavili takım daha önce Beşiktaş ile 2-2 berabere kalıp, Fenerbahçe'yi 2-0 mağlup etmişti. Avcı bu sonuçla Trabzon'un başında 706 gün sonra ilk kez derbiden yenik ayrıldı.