Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında Fenerbahçe'nin Konyaspor'u ağırlayacağı karşılaşmanın konuk takımın İstanbul'a gelememesi nedeniyle ertelenme ihtimali bulunuyor. Peki, Fenerbahçe- Konyaspor maçı İPTAL Mİ? FB - Konyaspor maçı ertelendi mi, ne zaman oynanacak? İşte detaylar!
Fenerbahçe - Konyaspor maçı için erteleme talebi
Fenerbahçe, Süper Lig 23. hafta mücadelesinde sahasında Konyaspor'u ağırlayacak.
Bu maç için İstanbul'a gidecek olan Konyaspor'un uçağının 16.30'da kalkması planlanıyordu ancak uçak 5 saat rötar yaptı. Bu rötardan bir süre sonra uçuş ikinci kez rötar yapınca Konyaspor Kulübü'nün TFF'den Fenerbahçe ile oynayacakları maçın ertelenmesi talebinde bulunacağı öğrenildi.