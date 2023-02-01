Haris Seferovic transferinde Benfica'nın istediği oldu: Celta'ya gidiyor!

Galatasaray sezon başında Benfica'dan kiralık olarak kadrosuna kattığı ancak istediği verimi alamadığı Haris Seferovic'i sezon soruna kadar Kasımpaşa'ya kiralamak için anlaşma sağlamıştı. Ancak İsviçreli futbolcunun kulübü Benfica'nın bu transfere karşı çıktığı ve oyuncunun Portekiz ekibinin isteğiyle İspanyol kulübü Celta Vigo'ya kiralandığı belirtildi. Dün İspanya'ya giden Seferovic, sezonun kalan kısmında Celta forması giyecek. 30 yaşındaki golcü Galatasaray formasıyla çıktığı 13 maçta 2 gol kaydetti.

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