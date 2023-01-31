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    • Spor
    • 31.01.2023 17:06
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    • 31.01.2023 17:06
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    CANLI | Alanyaspor - Sivasspor maçı CANLI anlatım İZLE

    Son dakika spor haberleri | Süper Lig'de 22. hafta heyecanı Alanyaspor-Sivasspor maçıyla başladı. Saat 17.00'de başlayan mücadelenin canlı anlatımını takvim.com.tr'den takip edebilirsiniz...

    CANLI | Alanyaspor - Sivasspor

    Spor Toto Süper Lig'de heyecan devam ediyor. Alanyaspor ile Sivasspor, 22. hafta maçında kozlarını paylaşıyor. Bu keyifli mücadeleyi haberimizden canlı takip edebilirsiniz...

    İLK 11'LER
    Alanyaspor: Runarsson, Pereira, Fer, Balkovec, Rassoul, Umut, Doumbia, Efkan, Efecan, Zinedine Ferhat, Hassan
    Sivasspor: Ali Şaşal, Alaaddin, Caner, Goutas, Uğur, Cofie, Charisis, Hakan Arslan, Erdoğan, Gradel, Yatabare

    ALANYASPOR - SİVASSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
    Alanyaspor - Sivasspor maçı 31 Ocak Salı günü saat 17:00'de başladı ve beIN SPORTS 1'de canlı yayınlanıyor.

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