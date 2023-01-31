BEŞİKTAŞ MAÇI CANLI İZLE - 📺 Fatih Karagümrük Beşiktaş maçı kesintisiz, şifresiz, FULL HD, bedava CANLI izle...

Spor Toto Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 22. hafta maçında Fatih Karagümrük, Beşiktaş'ı konuk edecek. Siyah beyazlı takım, rakibiyle karşı karşıya geldiği 13 maçın 9'undan galip ayırılırken 2 karşılaşmayı ise Fatih Karagümrük kazanmıştı.
⚽ FATİH KARAGÜMRÜK - BEŞİKTAŞ MAÇI CANLI ANLATIM ⚽
FATİH KARAGÜMRÜK - BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?
Fatih Karagümrük - Beşiktaş maçı 31 Ocak Salı günü saat 20.00'de oynanacak. Müsabaka beIN SPORTS 1'de canlı yayınlanacak.
MUHTEMEL 11'LER
Fatih Karagümrük: Batuhan, Biraschi, Baniya, Dresevic, Levent, Shukurov, Ricci, Ozdoev, Colley, Borini, Diagne.
Beşiktaş: Mert, Rosier, Talha, Saiss, Masuaku, Tayfur, Gedson, Redmond, Dele, Cenk, Aboubakar.