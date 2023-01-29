Fenerbahçe - Kasımpaşa CANLI MAÇ İZLE! FB Kasımpaşa maçı şifresiz kesintisiz bedava CANLI İZLE! Maçın 11'leri...

Fenerbahçe - Kasımpaşa maçına az bir süre kala 11'ler de belli oldu. Süper Lig heyecanı 21. hafta maçları ile devam ediyor. Bu kapsamda Fenerbahçe, bu akşam sahasında Kasımpaşa'yı ağırlayacak. İşte canlı anlatım ve ilk 11'ler...
FENERBAHÇE - KASIMPAŞA MAÇI 11'LERİ!
FENERBAHÇE: Altay, Ferdi, Samet, Szalai, Lincoln, Arao, Zajc, İrfan Can, Arda Güler, Valencia, Batshuayi
KASIMPAŞA: Erdem, Donk, Graovac, Tırpan, Yasin, Hajradinovic, Eysseric, Mounir, Fall, Ahmet, Bahoken
FENERBAHÇE - KASIMPAŞA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Fenerbahçe - Kasımpaşa maçı 29 Ocak Pazar günü saat 19:00'da başlayacak.