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    • Spor
    • 29.01.2023 18:44
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    • 29.01.2023 18:45
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    Fenerbahçe - Kasımpaşa CANLI MAÇ İZLE! FB Kasımpaşa maçı şifresiz kesintisiz bedava CANLI İZLE! Maçın 11'leri...

    Fenerbahçe - Kasımpaşa maçı bu akşam saat 19:00'da oynanacak. Karşılaşmayı televizyon ve telefon ekranlarından izlemek isteyenler maçın 11'lerini ve canlı izleme seçeneklerini araştırmaya başladı. İşte Fenerbahçe - Kasımpaşa CANLI MAÇ İZLE! FB Kasımpaşa maçı şifresiz kesintisiz bedava CANLI İZLE! Maçın 11'leri...

    Fenerbahçe - Kasımpaşa CANLI MAÇ İZLE!

    Fenerbahçe - Kasımpaşa maçına az bir süre kala 11'ler de belli oldu. Süper Lig heyecanı 21. hafta maçları ile devam ediyor. Bu kapsamda Fenerbahçe, bu akşam sahasında Kasımpaşa'yı ağırlayacak. İşte canlı anlatım ve ilk 11'ler...

    FENERBAHÇE - KASIMPAŞA MAÇI 11'LERİ!

    FENERBAHÇE: Altay, Ferdi, Samet, Szalai, Lincoln, Arao, Zajc, İrfan Can, Arda Güler, Valencia, Batshuayi

    KASIMPAŞA: Erdem, Donk, Graovac, Tırpan, Yasin, Hajradinovic, Eysseric, Mounir, Fall, Ahmet, Bahoken

    FENERBAHÇE - KASIMPAŞA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

    Fenerbahçe - Kasımpaşa maçı 29 Ocak Pazar günü saat 19:00'da başlayacak.
        Kent Meydanı, Bursa’ya çok yakıştı
        Haberler Spor Fenerbahçe - Kasımpaşa CANLI MAÇ İZLE! FB Kasımpaşa maçı şifresiz kesintisiz bedava CANLI İZLE! Maçın 11'leri...
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