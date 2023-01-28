Son dakika: Merkez Hakem Kurulu Başkanı Sabri Çelik istifa etti! Yeni MHK başkanı kim olacak? İşte adaylar

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu Başkanı Sabri Çelik Riva'ya gelerek istifa dilekçesini verdi.
8 BAŞKAN DEĞİŞTİ
Son 10 yılda 8 kez MHK Başkanı değişti. Bu süreçte 6 farklı isim başkanlık görevini üstlendi.
O isimler ve görev süreleri şu şekilde:
Yusuf Namoğlu (2014, 2016)
Kuddusi Müftüoğlu (2015)
Sabri Çelik (2019, 2023)
Zekeriya Alp (2019)
Serdar Tatlı (2020)
Ferhat Gündoğdu (2021)
'VAR' TARTIŞMASI
TFF Gaziantep FK - Beşiktaş ve Sivasspor - Galatasaray maçlarının VAR kayıtlarını açıklamıştı. TFF'den yapılan açıklamada, "Gaziantep FK-Beşiktaş ve Sivasspor-Galatasaray maçlarının VAR kayıtları incelendi ve bahsi geçen maçlarda hakemlerin, önemli hakem hatası yaptıkları tespit edilmiştir. Bu maçların VAR kayıtlarının yayınlanmasına karar verilmiştir." denilmişti.
Kayıtların açıklanmasının hakemler arasında rahatsızlığa neden olduğu öne sürülmüştü.
İstifa kararının ardından yeni başkanın kim olacağı tartışmaları da başladı. TFF ve Kulüpler Birliği pazartesi günü toplantı yapacak. Gündemde MHK yeni başkanının kimin olacağı konusu olacak.
İŞTE MASADAKİ İSİMLER
İLK ADAY LALE ORTA
TFF'nin MHK başkanlığı için Lale Orta'yı düşündüğünü ifade edildi.