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    • Spor
    • 28.01.2023 14:35
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    • 28.01.2023 16:56
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    Son dakika: Merkez Hakem Kurulu Başkanı Sabri Çelik istifa etti! Yeni MHK başkanı kim olacak? İşte adaylar

    Son dakika haberi.... Son 10 yılda 8 kez başkanı değişen Merkez Hakem Kurulu'nda bir deprem daha yaşandı. MHK Başkanı Sabri Çelik, TFF'ye istifasını sundu. VAR kayıtlarının açıklaması nedeniyle hakemler arasından rahatsızlık oluştuğu öne sürülmüştü. İstifa kararının ardından yeni başkanın kim olacağı tartışmaları da başladı. İşte futbol kamuoyunda konuşulan isimler.

    takvim.com.tr
    AJANSLAR
    TFF’de istifa şoku!

    Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu Başkanı Sabri Çelik Riva'ya gelerek istifa dilekçesini verdi.

    8 BAŞKAN DEĞİŞTİ
    Son 10 yılda 8 kez MHK Başkanı değişti. Bu süreçte 6 farklı isim başkanlık görevini üstlendi.

    O isimler ve görev süreleri şu şekilde:
    Yusuf Namoğlu (2014, 2016)
    Kuddusi Müftüoğlu (2015)
    Sabri Çelik (2019, 2023)
    Zekeriya Alp (2019)
    Serdar Tatlı (2020)
    Ferhat Gündoğdu (2021)

    'VAR' TARTIŞMASI
    TFF Gaziantep FK - Beşiktaş ve Sivasspor - Galatasaray maçlarının VAR kayıtlarını açıklamıştı. TFF'den yapılan açıklamada, "Gaziantep FK-Beşiktaş ve Sivasspor-Galatasaray maçlarının VAR kayıtları incelendi ve bahsi geçen maçlarda hakemlerin, önemli hakem hatası yaptıkları tespit edilmiştir. Bu maçların VAR kayıtlarının yayınlanmasına karar verilmiştir." denilmişti.

    Kayıtların açıklanmasının hakemler arasında rahatsızlığa neden olduğu öne sürülmüştü.

    İstifa kararının ardından yeni başkanın kim olacağı tartışmaları da başladı. TFF ve Kulüpler Birliği pazartesi günü toplantı yapacak. Gündemde MHK yeni başkanının kimin olacağı konusu olacak.

    İŞTE MASADAKİ İSİMLER

    İLK ADAY LALE ORTA
    TFF'nin MHK başkanlığı için Lale Orta'yı düşündüğünü ifade edildi.

        İKİNCİ ADAY MÜFTÜOĞLU
        Milliyet'in haberine göre; Çarşamba günü TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, eski hakem Kuddusi Müftüoğlu ile bir araya geldi. Yapılan görüşmede Büyükekşi, Müftüoğlu'na MHK başkanlığını düşünüp düşünmediğini sordu. Bu teklif üzerine ise Kuddusi Müftüoğlu, gerekli şartların oluşması halinde olumlu bakacağını iletti.


        ÜÇÜNCÜ ADAY CÜNEYT ÇAKIR
        Cüneyt Çakır'ın hakemlik sonrası 1 yıl bekleme süresi dolmadığı için aday olamıyor.

        SABRİ ÇELİK KİMDİR?
        Sabri Çelik 1959 yılında İstanbul'da doğdu. Asıl mesleği lise öğretmenliği olan Çelik, uzun yıllar 1. Lig'de hakemlik yaptıktan sonra yaş dolayısıyla aktif hakemliği bıraktı. Sabri Çelik, geçtiğimiz sezon istifa eden Ferhat Gündoğdu'nun ardından MHK Başkanı olarak göreve başlamıştı. 2004-2005 yıllarda ve 2019'da da yaklaşık 5 ay MHK Başkanlığı yapan Çelik, UEFA gözlemciliğinin ardından mentörlüğe başlamıştı.
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            Haberler Spor Son dakika: Merkez Hakem Kurulu Başkanı Sabri Çelik istifa etti! Yeni MHK başkanı kim olacak? İşte adaylar
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