Son dakika: Merkez Hakem Kurulu Başkanı Sabri Çelik istifa etti! Yeni MHK başkanı kim olacak? İşte adaylar

'VAR' TARTIŞMASI

TFF Gaziantep FK - Beşiktaş ve Sivasspor - Galatasaray maçlarının VAR kayıtlarını açıklamıştı. TFF'den yapılan açıklamada, "Gaziantep FK-Beşiktaş ve Sivasspor-Galatasaray maçlarının VAR kayıtları incelendi ve bahsi geçen maçlarda hakemlerin, önemli hakem hatası yaptıkları tespit edilmiştir. Bu maçların VAR kayıtlarının yayınlanmasına karar verilmiştir." denilmişti.

Kayıtların açıklanmasının hakemler arasında rahatsızlığa neden olduğu öne sürülmüştü.

İstifa kararının ardından yeni başkanın kim olacağı tartışmaları da başladı. TFF ve Kulüpler Birliği pazartesi günü toplantı yapacak. Gündemde MHK yeni başkanının kimin olacağı konusu olacak.