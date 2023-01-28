Son dakika: Merkez Hakem Kurulu Başkanı Sabri Çelik istifa etti

'VAR' TARTIŞMASI

TFF Gaziantep FK - Beşiktaş ve Sivasspor - Galatasaray maçlarının VAR kayıtlarını açıklamıştı. TFF'den yapılan açıklamada, "Gaziantep FK-Beşiktaş ve Sivasspor-Galatasaray maçlarının VAR kayıtları incelendi ve bahsi geçen maçlarda hakemlerin, önemli hakem hatası yaptıkları tespit edilmiştir. Bu maçların VAR kayıtlarının yayınlanmasına karar verilmiştir." denildi.

Kayıtların açıklanmasının hakemler arasında rahatsızlığa neden olduğu öne sürülmüştü.

SABRİ ÇELİK KİMDİR?

Sabri Çelik 1959 yılında İstanbul'da doğdu. Asıl mesleği lise öğretmenliği olan Çelik, uzun yıllar 1. Lig'de hakemlik yaptıktan sonra yaş dolayısıyla aktif hakemliği bıraktı. Sabri Çelik, geçtiğimiz sezon istifa eden Ferhat Gündoğdu'nun ardından MHK Başkanı olarak göreve başlamıştı. 2004-2005 yıllarda ve 2019'da da yaklaşık 5 ay MHK Başkanlığı yapan Çelik, UEFA gözlemciliğinin ardından mentörlüğe başlamıştı.