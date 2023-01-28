Hatayspor - Trabzonspor | CANLI ANLATIM İZLE

Ligde oynadığı son 5 maçtan galibiyet çıkaramayan Hatayspor ise şanssızlığını Trabzonspor karşısında kırmak istiyor.

Bordo mavililerin maç kadrosunda; taktik idmanda ağrı yaşayan Marek Hamsik ile Jean Philippe Gbamin, tedavileri süren Edin Visca, Serkan Asan, Dorukhan Toköz ile genç oyunculardan Hakan Aydın, Kerem Şen, Taha Altıkardeş ve Arif Boşluk yer almadı.