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    • Spor
    • 28.01.2023 16:03
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    • 28.01.2023 16:13
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    Hatayspor - Trabzonspor | CANLI ANLATIM İZLE

    Son dakika spor haberleri... Süper Lig'in 21. haftasında Trabzonspor, deplasmanda Hatayspor ile karşı karşıya geliyor. Mücadelenin canlı anlatımını takvim.com.tr üzerinden takip edebilirsiniz.

    Hatayspor - Trabzonspor | CANLI

    Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında Trabzonspor, deplasmanda Hatayspor ile karşı karşıya geliyor.

    HATAYSPOR - TRABZONSPOR | CANLI

    beINSPORTS'tan canlı yayınlanan mücadelenin canlı anlatımını takvim.com.tr üzerinden takip edebilirsiniz.

    İLK 11'LER
    Hatayspor: Erce, Adekugbe, Burak, Bekaroğlu, Kamil, Musa, Mehdi, Onur, Lobjanidze, Kaan, Bertuğ

    Trabzonspor: Uğurcan, Peres, Bartra, Hugo, Eren, Siopis, Bardhi, Bakasetas, Yusuf, Djaniny, Gomez

    Oynadığı son 3 resmi maçı kazanarak iyi bir ivme yakalayan bordo-mavililer, Hatay deplasmanından 3 puan alarak zirve yarışındaki iddiasını sürdürmek istiyor.

    Ligde oynadığı son 5 maçtan galibiyet çıkaramayan Hatayspor ise şanssızlığını Trabzonspor karşısında kırmak istiyor.

    Bordo mavililerin maç kadrosunda; taktik idmanda ağrı yaşayan Marek Hamsik ile Jean Philippe Gbamin, tedavileri süren Edin Visca, Serkan Asan, Dorukhan Toköz ile genç oyunculardan Hakan Aydın, Kerem Şen, Taha Altıkardeş ve Arif Boşluk yer almadı.
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