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    • Spor
    • 28.01.2023 18:59
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    • 28.01.2023 18:59
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    Giresunspor Galatasaray maçı CANLI İZLE - Giresunspor Galatasaray maçı şifresiz, kesintisiz, bedava, donmadan CANLI İZLE...

    Giresunspor Galatasaray maçı canlı yayını büyük bir ilgiyle takip ediliyor. Bu nedenle arama motorlarına yönelen vatandaşlar konu hakkında araştırmalarını hızlandırdı. İşte Giresunspor Galatasaray maçı canlı yayını....

    takvim.com.tr
    Giresunspor Galatasaray maçı CANLI İZLE

    Giresunspor Galatasaray canlı yayını hakkında araştırmalar hızlandı. Taraftarlar canlı yayın için arama motorlarına yöneldi.

    GALATASARAY GİRESUNSPOR MAÇI CANLI ANLATIM İÇİN TIKLAYINIZ

    GİRESUNSPOR - GALATASARAY MAÇI İLK 11'LERİ

    Giresunspor: Onurcan, Hayrullah, Arias, Kadir, Alper, Görkem, Savicevic, Kuwas, Serginho, Sainz, Bajic

    Galatasaray: Muslera, Boey, Nelsson, Emin, Dubois, Torreira, Oliveira, Barış Alper, Mertens, Kerem, Icardi

    GİRESUNSPOR - GALATASARAY MAÇI HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

    Giresunspor - Galatasaray maçı 28 Ocak Cumartesi günü saat 19:00'da beIN SPORTS 1'de canlı yayınlanacak.

        LİGDE BİR SEZONDA İLK KEZ ÜST ÜSTE 10 MAÇ KAZANACAK

        Galatasaray, Bitexen Giresunspor maçından üç puanla ayrılması halinde Süper Lig tarihinde ilk kez bir sezonda art arda 10. galibiyete ulaşacak.

        Sarı-kırmızılı takım, ligde daha önce bir sezon içinde en fazla 9 maçlık galibiyet serisi yaşamıştı. Galatasaray, Süper Lig'de Mustafa Denizli yönetiminde 1987-1988 sezonunda, Fatih Terim idaresinde ise 2011-2012'de üst üste 9 galibiyet elde etmişti.

        OKAN BURUK DA TARİHE GEÇECEK

        Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk da kazanmaları halinde sarı-kırmızılı takımın tarihine geçecek. Buruk, Bitexen Giresunspor maçından üç puan almaları durumunda resmi maçlarda Galatasaray'ın başında en uzun süreli galibiyet serisinin sahibi olan Mustafa Denizli'yi yakalayacak. Sarı-kırmızılı takım, resmi maçlarda 1987-1988 sezonunun son bölümü ile 1988-1989 sezonunun ilk haftalarında elde ettiği 13 galibiyetlik seriye, Denizli yönetiminde ulaşmıştı. Okan Buruk, kazanmaları halinde aynı zamanda Galatasaray'ın başında ligde bir sezonda üst üste 10 galibiyet gören ilk teknik direktör unvanına da sahip olacak.
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        Galatasaray’ın ilk 11’i belli oldu!
        Haberler Spor Giresunspor Galatasaray maçı CANLI İZLE - Giresunspor Galatasaray maçı şifresiz, kesintisiz, bedava, donmadan CANLI İZLE...
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