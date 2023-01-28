Giresunspor Galatasaray maçı CANLI İZLE - Giresunspor Galatasaray maçı şifresiz, kesintisiz, bedava, donmadan CANLI İZLE...

Giresunspor Galatasaray canlı yayını hakkında araştırmalar hızlandı. Taraftarlar canlı yayın için arama motorlarına yöneldi.
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GİRESUNSPOR - GALATASARAY MAÇI İLK 11'LERİ
Giresunspor: Onurcan, Hayrullah, Arias, Kadir, Alper, Görkem, Savicevic, Kuwas, Serginho, Sainz, Bajic
Galatasaray: Muslera, Boey, Nelsson, Emin, Dubois, Torreira, Oliveira, Barış Alper, Mertens, Kerem, Icardi
GİRESUNSPOR - GALATASARAY MAÇI HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?
Giresunspor - Galatasaray maçı 28 Ocak Cumartesi günü saat 19:00'da beIN SPORTS 1'de canlı yayınlanacak.