Fitness model Firat Zan: Pandemi sonrası spor alışkanlıkları değişti

Firat Zan sözlerine şöyle devam etti;

"Malum kısıtlamalardan ötürü spor salonları ve fitness stüdyoları, sokağa çıkma kısıtlamaları ve ardından derslere ve antrenmanlara izin verebilecekleri kişi sayısındaki kısıtlamalardan etkilenen, pandemi sırasında en çok etkilenen işletmeler arasında spor camiası yer aldı. Barlar, restoranlar ve canlı mekanların aksine, sağlık kulüplerine verilen sektöre hijyenik sorunlardan ötürü çok zorlu günler yaşadık, tüm dünya olarak. Dünya Sağlık Örgütünün bir kolu olan National Health & Fitness Alliance'a göre, pandemi başladığından beri Dünyadaki sağlık kulüplerinin ve stüdyolarının yüzde yirmi beşi kalıcı olarak kapanırken, çok tuhaftır Türkiye'de bu olay tam tersine, kişisel stüdyolarda rekor açılma seviyesine geldi. Kişiler halen daha devam eden bu sürede, topluma karışmak istemiyor ve özel ders alabileceği ve kimseyle dokunmayacağı PT derslerine yöneldi. Türkiye aslında bu süreçte inanılmaz büyüdüğünü bende gözlemledim.



Firat Zan son olarak şunları iletti;

"Bazen kötü gibi gözüken olaylar tam tersi gibi sonuçların doğurduğunu söylemek istiyorum. Ben bu süreçten önce dünyanın bir çok yerinde fitness modeli olarak özel çekimler, tanınan markaların yüzü olarak, ülkemizin bayrağını dalgalandırdım. Fakat bu yaşanan pandemi bana hayatımda çok farklı bir akışa daha yönelttiğini söylemek isterim. Sosyal medya sayesinde çok farklı insanların hayatlarına müdahale edip, onları sağlıklı ve güzel şeylere yöneltmek, dünyanın yüzlerce farklı bölgesindeki farklı dildeki insanlarla ortak dil sağlık mottosuyla birleşip, hem ülkemizin bu konuda ne kadar iyi olduğunu hemde sağlık vizyonerliği yapmamın bu anlamdaki süreçi yadsınamaz."

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