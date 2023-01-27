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    • Spor
    • 27.01.2023 18:45
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    • 27.01.2023 18:45
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    Beşiktaş - Alanyaspor CANLI MAÇ İZLE! BJK - Alanyaspor maçı canlı izle bedava kesintisiz şifresiz!

    Süper Toto Süper Lig'de 21. hafta maçında Beşiktaş ve Alanyaspor karşı karşıya geliyor. Taraftalar heyecanlı maç için gerekli bilgileri araştırmaya başladı. 5 eksiği bulunan siyah-beyazlılar kazanarak zirve takibini sürdürmek isterken, Alanyaspor ise 3 puanı cebine koyarak üst sıralara tırmanmak istiyor. İşte maç hakkında gelişmeler...

    takvim.com.tr
    Beşiktaş - Alanyaspor CANLI MAÇ İZLE!

    Spor Toto Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 21. hafta maçında Beşiktaş, Alanyaspor'u konuk edecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor.

    BEŞİKTAŞ - ALANYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?
    Beşiktaş - Alanyaspor maçı 27 Ocak Cuma günü saat 20:00'de oynanacak. Müsabaka beIN SPORTS 1'de canlı yayınlanacak.

    MAÇI CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ!

    MUHTEMEL 11'LER
    Beşiktaş: Mert, Tayfur, Welinton, Tayyip, Masuaku, Salih, Gedson, Cenk, Dele Alli, N'Koudou, Aboubakar
    Alanyaspor: Runnarsson, Furkan, Fatih, Fer, Ferhat, Lusamba, Umut, Yusuf, Efecan, Efkan, A. Hassan

        BEŞİKTAŞ'TA 5 EKSİK
        Siyah-beyazlı takımda 5 futbolcu, Corendon Alanyaspor maçında oynayamayacak. Son oynanan Kayserispor maçında kırmızı kart gören Valentin Rosier, sarı kart cezalısı Romain Saiss ile Nathan Redmond ve tedavisi süren Rachid Ghezzal, takımdaki yerlerini alamayacak. Sakatlığı bulunan Josef de Souza'nın da forma giymesi beklenmiyor.

        3 OYUNCU CEZA SINIRINDA
        Beşiktaş'ta Alanyaspor müsabakası öncesinde 3 futbolcu sarı kart sınırında bulunuyor. Cenk Tosun, Arthur Masuaku ve Gedson Fernandes kart görmeleri halinde cezalı duruma düşecek ve 22. haftada VavaCars Fatih Karagümrük ile yapılacak maçta forma giyemeyecek.

        İKİ TAKIM ARASINDA 14. RANDEVU
        Beşiktaş, Süper Lig'de Alanyaspor ile 14. kez mücadele edecek. İki takım arasında oynanan 13 maçın 9'unu siyah-beyazlı ekip kazandı, 2'sinden Alanyaspor galip ayrıldı. 2 müsabaka ise beraberlikle tamamlandı. Söz konusu maçlarda Beşiktaş 28 kez fileleri havalandırırken, Alanyaspor ise 13 gol kaydetti. Siyah-beyazlı ekip, sahasında Akdeniz temsilcisiyle oynadığı 6 mücadeleyi de kazanmayı başardı.
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        Haberler Spor Beşiktaş - Alanyaspor CANLI MAÇ İZLE! BJK - Alanyaspor maçı canlı izle bedava kesintisiz şifresiz!
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