Sacha Boey'e talip çıktı! Galatasaray'a dev gelir sağlayacak

SPORTING LIZBON - GALATASARAY VE TOTTENHAM ARASINDA TRANSFER ÜÇGENİ

Portekizli gazeteci Ricardo Ramos Neira'nın haberine göre; Sporting Lizbon-Tottenham ve Galatasaray arasında transfer üçgeni kuruldu. İngiliz devi Tottenham'ın, Lizbon'dan 23 yaşındaki sağ bek Pedro Porro'yu kadrosuna katmak istiyor. Pedro Porro için 25 milyon Euro değer biçiliyor.

LİZBON'UN İKİ ADAYI BULUNUYOR

Sporting Lizbon, Pedro Porto'nun ise alternatiflerini belirledi. Portekiz ekibi, Galatasaray'dan Boey ile Hollanda ekibi Heerenveen'den Milan Van Ewijk'i listesine aldı. Gazeteci Neira, bu iki isim arasından Sacha Boey'un daha ucuza satın alabileceğini ve Lizbon'un da Galatasaray'ın kapısını çalacağını bildirdi.

YARI YARIYA DAHA UYGUN GÖRÜNÜYOR

Çıkan haberde, "Boey'un, Ewijk'e göre maliyeti yarı yarıya daha uygun görünüyor" ifadeleri kullanıldı. Milan Van Ewijk bu sezon 17 maçta 3 gol attı. 22 yaşındaki Hollandalı futbolcu ülkesinin U21 takımında da forma giydi. Boey'un ise bu sezon 17 maçta 2 asisti bulunuyor.

15-20 MİLYON EURO DEĞER BİÇİLİYOR

Sacha Boey'un yaşı gereği büyük bir potansiyele sahip olduğu konuşulurken, Avrupa kulüplerinin peşinde olduğu da biliniyor. Boey için 15-20 milyon Euro arası değer biçiliyor. Sarı-Kırmızılıların ise Süper Lig'de bu sezonu bitirmek oyuncu satmak istemediği biliniyor. Fransız futbolcu, geçen sezon Rennes'den sadece 1 milyon Euro'ya kadroya katılması da dikkat çekiyor.