Futbolun kalbi Turkuvaz Medya'da atacak! ZTK'da kura heyecanı: Derbi ihtimali belirdi

Çeyrek final müsabakaları 28 Şubat, 1 ve 2 Mart'ta, yarı final ilk maçları 4, 5 veya 6 Nisan, rövanş maçları ise 25, 26 veya 27 Nisan tarihlerinde oynanacak.

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