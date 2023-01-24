Futbolun kalbi Turkuvaz Medya'da atacak! ZTK'da kura heyecanı: Derbi ihtimali belirdi

Futbolda Ziraat Türkiye Kupası'nın çeyrek ve yarı final eşleşmeleri, kura çekimiyle belli olacak.
KURA ÇEKİMİ TURKUVAZ MEDYA'DA
Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre çeyrek ve yarı final kura çekimi, kupanın yayıncı kuruluşu Turkuvaz Medya'nın ev sahipliğinde gerçekleştirilecek.
Turkuvaz Medya Merkezi'nde saat 14.00'te başlayacak kura çekiminde TFF yetkilileri ve kulüp temsilcileri yer alacak.
SERİBAŞI OLARAK KATILACAKLAR
Kura çekiminde, Demir Grup Sivasspor, Fenerbahçe, Medipol Başakşehir ve Trabzonspor seribaşı olarak katılacak.