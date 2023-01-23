Ümraniyespor ile Fenerbahçe 22/23 Süper Lig 20. hafta maçında karşı karşıya geliyor. Ümraniyespor-Fenerbahçe maçı, Ümraniye Belediyesi Sehir Stadi'nde oynanıyor. Ümraniyespor-Fenerbahçe maçı canlı takibini www.takvim.com.tr'den yapabilirsiniz.
Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında deplasmanda HangiKredi Ümraniyespor ile karşılaşıyor. Kritik mücadele öncesinde iki takımın da 11'leri belli oldu.
İLK 11'LER
HangiKredi Ümraniyespor: Orkun; Popov, Allyson, Eser, Lenjani; Kartal Kayra, Mrsic, Oğuz; Onur, Bettaieb, Umut Nayir.
Fenerbahçe: Altay, Ferdi, Samet, Szalai, Lincoln, Crespo, Arao, İrfan Can, Rossi, Valencia, Batshuayi