CANLI | Konyaspor - Ankaragücü maçı CANLI anlatım İZLE

Süper Lig'de heyecan devam ediyor. Ligin 20. haftasında Konyaspor ile Ankaragücü kozlarını paylaşıyor. Kritik mücadelede iki takım da mutlak 3 puan için sahada.

Konyaspor ile Ankaragücü arasında oynanan bu mücadeleyi haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...

KONYASPOR ANKARAGÜCÜ MAÇI İLK 11'LERİ

Konyaspor: Sehic, Ahmet, Adil, Calvo, Guilherme, Konrad, Bruno, Endri, Soner, Zymer, Mame Diouf

Ankaragücü: Gökhan, Atakan, Uros, Mujakic, Marlon, Tolga, Pedrinho, Zahid, Tasos, Emre Kılınç, Ali Sowe

KONYASPOR - ANKARAGÜCÜ MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Konyaspor - Ankaragücü maçı 23 Ocak Pazartesi günü saat 20:00'de başladı. Müsabaka beIN SPORTS 2'de canlı yayınlanıyor.