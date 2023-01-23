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    • Spor
    • 23.01.2023 20:09
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    • 23.01.2023 20:09
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    CANLI | Konyaspor - Ankaragücü maçı CANLI anlatım İZLE

    Son dakika spor haberleri | Süper Lig'de 20. hafta heyecanı bugün sona eriyor. Ligin güçlü ekiplerinden Konyaspor, son dönemlerin formda takımı Ankaragücü'nü ağırlıyor. Maçta ilk düdük saat 20.00'de çaldı. Maçın canlı anlatımını takvim.com.tr'den takip edebilirsiniz...

    CANLI | Konyaspor - Ankaragücü

    Süper Lig'de heyecan devam ediyor. Ligin 20. haftasında Konyaspor ile Ankaragücü kozlarını paylaşıyor. Kritik mücadelede iki takım da mutlak 3 puan için sahada.

    Konyaspor ile Ankaragücü arasında oynanan bu mücadeleyi haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...

    KONYASPOR ANKARAGÜCÜ MAÇI İLK 11'LERİ
    Konyaspor:     Sehic, Ahmet, Adil, Calvo, Guilherme, Konrad, Bruno, Endri, Soner, Zymer, Mame Diouf
    Ankaragücü: Gökhan, Atakan, Uros, Mujakic, Marlon, Tolga, Pedrinho, Zahid, Tasos, Emre Kılınç, Ali Sowe

    KONYASPOR - ANKARAGÜCÜ MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
    Konyaspor - Ankaragücü maçı 23 Ocak Pazartesi günü saat 20:00'de başladı. Müsabaka beIN SPORTS 2'de canlı yayınlanıyor.

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    Haberler Spor CANLI | Konyaspor - Ankaragücü maçı CANLI anlatım İZLE
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