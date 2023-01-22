Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında sahasında İstanbulspor ile karşılaşıyor. Maçın canlı anlatımını takvim.com.tr üzerinden izleyebilirsiniz...
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TRABZONSPOR - İSTANBULSPOR MAÇI 11'LER
Trabzonspor: Uğurcan, Peres, Bartra, Denswil, Eren, Siopis, Bakasetas, Abdülkadir, Yusuf, Djaniny, Gomez.
İstanbulspor: Jensen, Duhaney, Erdoğan, Mehmet, Duhan, Melih, Rroca, Emir, Topalli, Ethemi, Eze
Trabzonspor'da Edin Visca, Dorukhan Toköz, Jean-Philippe Gbamin ve Serkan Asan sakatlıkları bulunuyor.