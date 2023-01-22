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    Icardi sahne aldı Galatasaray Antalya'yı devirdi

    49’da Icardi’nin golüyle öne geçen Aslan’a 54’te Adriano cevap verdi. G.Saray, 5 dakika sonra Floranus’un kendi kalesine attığı golle taraftarı yine sevindirdi.

    Önüne geleni y’Icardi’
    Lider Galatasaray evinde Antalyaspor'u 2-1 yendi. Sarı-Kırmızılılar ilk yarıda hücumda istediklerini bir türlü gerçekleştiremedi. 18. dakikada Antalyaspor gole yaklaştı. Japon futbolcu Nakajima'nın pasında ceza sahası içinde topla buluşan Larsson'un şutu üst direkten geri geldi... 34. dakikada Galatasaraylı Boey'un yakın mesafeden vuruşunu Antalyaspor kalecisi Leite muhteşem bir refleksle kornere çeldi.

    GOLÜN ASİSTİ KEREM AKTÜRKOĞLU'NDAN
    43'TE Leite kalesinde bir kez daha devleşti. Mertens'in kullandığı kornerde Abdülkerim'in kafa vuruşunda gole izin vermedi. G.Saray ikinci yarıya adeta golle başladı. 49'da Kerem'in ortasına iyi yükselen Icardi topu kafayla ağlara gönderdi: 1-0. 55'te Soner'in ortasında Adriano kafayla eşitlik golünü attı: 1-1.

    ANTALYALI FLORANUS'UN ŞANSSIZLIĞI
    G.SARAY, 59'da Sacha Boey'in ortasında Sergio Oliveira kafayı vurdu. Sherel Floranus'a çarpan top ağlarla buluştu: 2-1... 84'te Galatasaray'ın Portekizli yıldızı Oliveira'nın ceza sahasından şutunda Leite gole izin vermedi. 90+4'te Sinan Gümüş'ün çaprazdan şutunu Muslera müthiş çıkardı. G.Saray, Antalyaspor'u mağlup ederek F.Bahçe ile puan farkını maç fazlasıyla 7 yaptı.



    İÇ SAHA UZMANI!
    Süper Lig tarihinde Galatasaray'ın başında 5 ve üzeri iç saha maçına çıkan teknik direktörler arasında en yüksek galibiyet oranının sahibi Okan Buruk... Tecrübeli teknik adam, bu sezon 9 iç saha maçında 7 galibiyet aldı.

    MAURO ICARDİ 6 GOLE ULAŞTI
    Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi, Antalyaspor maçında açılış golüne imza attı. Tangocu, Süper Lig'deki 6. golünü kaydetti. Sarı-Kırmızılı taraftarların sevgilisi konumundaki Icardi, 6 golün 4'ünü NEF Stadı'nda kaydetti.

    OKAN BURUK TARİHE GEÇTİ
    G.SARAY Süper Lig'de üst üste 9, Ziraat Türkiye Kupası ile birlikte toplamda 12. maçını kazandı. Okan Buruk, G.Saray tarihinde bunu başaran ilk teknik direktör oldu.

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