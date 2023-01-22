Abdullah Avcı kritik maç öncesi oyuncularını bu sözlerle uyardı: Kredimiz kalmadı

Spor Toto Süper Lig'de bugün sahasında İstanbulspor'u konuk edecek Trabzonspor'da Teknik Direktör Abdullah Avcı maç öncesi oyuncularıyla yaptığı konuşmada, ligde zirve hedefleri doğrultusunda oyuncularına bir kez daha seri galibiyet elde etmeleri gerektiğini hatırlattı.
Yeterince puan kaybettiklerini kaydeden Bordo-Mavili takımın teknik patronu, "İç sahada çok güzel bir grafiğimiz var. Bunu devam ettirmeliyiz. Ayrıca zirve yarışının içinde kalmalıyız. Geçen sezon olduğu gibi bu sezon da seri galibiyetler elde edersek hedefimize kolayca ulaşırız" şeklinde konuştu.
Abdullah Avcı rakiplerinin ligdeki konumu ile ilgili, "Rakiplerin durumu sizleri yanıltmasın ve rehavet oluşturmasın. Çünkü bu sezon çoğunlukla alt sıralardaki rakiplere puanlar kaybettik. Aynı kabusu yaşamamak için İstanbulspor'u yenmeliyiz" ifadelerini kullandı.
FIRTINA'NIN RAKİBİ İSTANBUL
Trabzonspor ligin 20. haftasında bugün saat 19.00'da İstanbulspor'u konuk edecek. Fırtına'da sakatlıkları bulunan Dorukhan, Visca ve Serkan forma giyemeyecek. Gbamin'in durumu ise maç saatinde netlik kazanacak.
Yeterince puan kaybettiklerini kaydeden Bordo-Mavili takımın teknik patronu, "İç sahada çok güzel bir grafiğimiz var. Bunu devam ettirmeliyiz. Ayrıca zirve yarışının içinde kalmalıyız. Geçen sezon olduğu gibi bu sezon da seri galibiyetler elde edersek hedefimize kolayca ulaşırız" şeklinde konuştu.
Abdullah Avcı rakiplerinin ligdeki konumu ile ilgili, "Rakiplerin durumu sizleri yanıltmasın ve rehavet oluşturmasın. Çünkü bu sezon çoğunlukla alt sıralardaki rakiplere puanlar kaybettik. Aynı kabusu yaşamamak için İstanbulspor'u yenmeliyiz" ifadelerini kullandı.
FIRTINA'NIN RAKİBİ İSTANBUL
Trabzonspor ligin 20. haftasında bugün saat 19.00'da İstanbulspor'u konuk edecek. Fırtına'da sakatlıkları bulunan Dorukhan, Visca ve Serkan forma giyemeyecek. Gbamin'in durumu ise maç saatinde netlik kazanacak.