GS-Antalyaspor MAÇI CANLI İZLE 📺 | Galatasaray - Antalyaspor maçı kesintisiz, şifresiz, bedava, tek parça, FULL HD canlı yayın linki....

ALİ ŞANSALAN DÜDÜK ÇALACAK

Galatasaray - Antalyaspor karşılaşmasını hakem Ali Şansalan yönetecek. Şansalan'ın yardımcılıklarını Serkan Olguncan ile Mehmet Emin Tuğral yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Tugay Kaan Numanoğlu olacak.

3 SAKAT 2 CEZALI 1 SINIRDA

Fraport TAV Antalyaspor'da zorlu Galatasaray maçında 5 eksik oyuncu bulunuyor. Kırmızı beyazlı ekipte Ghacha, Fredy ve Haji Wright sakatlıkları dolayısıyla, geçen hafta oynanan Giresunspor maçında direkt kırmızı kart gören Fernando Martins ile sarı kart görerek cezalı duruma düşen Fedor Kudryashov da takımdaki yerlerini alamayacak. Antalyaspor'da orta saha oyuncusu Soner Aydoğdu ise mücadelede şans bulması ve kart görmesi halinde ise bir sonraki hafta Antalya'da oynanacak Ümraniyespor maçında cezalı duruma düşecek.