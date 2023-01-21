GS-Antalyaspor MAÇI CANLI İZLE 📺 | Galatasaray - Antalyaspor maçı kesintisiz, şifresiz, bedava, tek parça, FULL HD canlı yayın linki....

Spor Toto Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 20. hafta maçında Galatasaray, Antalyaspor'u konuk edecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor.
GALATASARAY - ANTALYASPOR MAÇI HANGİ KANALDA?
Galatasaray - Antalyaspor maçı 21 Ocak Cumartesi günü saat 19:00'da oynanacak. Müsabaka beIN SPORTS 1'de canlı yayınlanacak.
54. RANDEVU
Galatasaray ile Antalyaspor, Süper Lig'de bugüne kadar 53 kez rakip oldu. Söz konusu müsabakalarda sarı-kırmızılılar 32 kez sahadan 3 puanla ayrıldı. Kırmızı-beyazlılar ise 7 defa rakibini mağlup etti. 14 mücadelede ise taraflar eşitliği bozamadı. Galatasaray'ın 102 golüne, Antalyaspor 47 golle karşılık verdi. Ligin ilk yarısında Antalya'da oynanan mücadeleyi Galatasaray 1-0'lık skorla kazandı.