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    Maxi Gomez’de hayat var

    Maxi Gomez, 1 gol 1 asistlik katkı yapmasının yanı sıra takım oyununa da önemli katkılar sağladı. Trabzonspor teknik ekibi yıldız oyuncuyu tebrik etti.

    Maxi Gomez’de hayat var
    Trabzonspor teknik ekibi Ümraniye ile oynanan kupa maçının ardından kazanılan maçta büyük pay sahibi olan Gomez'i özel olarak tebrik etti. Gomez'in forvetin yanı sıra takım oyununa sağladığı katkı teknik ekibi mutlu etti. Maxi Gomez, 1 gol 1 asistlik katkı yapmasının yanı sıra takım oyununa da önemli katkılar sağladı. Sağ kanattaki oyuncu eksikliğini görerek maç içerisinde zaman zaman kendisini bu bölgeye atan ve bir golün asistini de bu şekilde yapan Gomez'in, bundan sonraki süreçte ilk 11'deki yerinin kalıcı olması bekleniyor.

    LARSEN KAFA KARIŞTIRDI
    Devre arasında takımdan ayrılma ihtimali yüksek gözüken Larsen'in sol bek oynayabilmesi ve son Ümraniye karşılaşmasındatakımın aldığı galibiyetin mimarı oluşu kafaları iyice karıştırdı.



    Hem sağ beki, hem de sol beki yedekleyebilecek oyuncuya teklif gelmemesi durumunda bedelsiz olarak bırakılmasının düşünülmediği ancak bu konudaki kararın bütçedeki planlanan düşüşün gerçekleşip, gerçekleşmemesiyle de direkt bağlantılı olduğu öğrenildi.

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