Galatasaray'dan David Fofana pazarlığı! Chelsea’ye 1.5 yıl kiralama ve 1.5 milyon Euro’luk teklif...

Okan Buruk yönetiminde başarılı bir performans sergileyen ve Spor Toto Süper Lig'de zirvede yer alan Galatasaray, İngiltere Premier Lig devi Chelsea'de forma giyen David Datro Fofana'yı kadrosuna katmak için düğmeye bastı. Sarı-Kırmızılılar, Chelsea ile transfer için bir görüşme yaptı ve Fofana için resmi teklifini de sundu.



KİRALAMA FORMÜLÜ MASADA

Cimbom, futbolcuyu 1.5 yıllığına kiralamak istediğini Chelsea'ye bildirdi. Ayrıca Galatasaray, Fofana için yapılması planlanan sözleşmeye opsiyon maddesi de eklemek istiyor. Futbolcuya ise Sarı-Kırmızılılar, yıllık 1.5 milyon euro ödeme yapabileceğini iletti. Ada devi gelecek vadeden 20 yaşındaki oyuncuyu Galatasaray'a 6 aylığına kiralamaya sıcak bakıyor. Ancak; Chelsea, sözleşmesi 2029 yılına kadar sürecek olan Fofana için sözleşmeye satın alma maddesi koyulmasına soğuk bakıyor.