Galatasaray'dan David Fofana pazarlığı! Chelsea’ye 1.5 yıl kiralama ve 1.5 milyon Euro’luk teklif...

Okan Buruk yönetiminde başarılı bir performans sergileyen ve Spor Toto Süper Lig'de zirvede yer alan Galatasaray, İngiltere Premier Lig devi Chelsea'de forma giyen David Datro Fofana'yı kadrosuna katmak için düğmeye bastı. Sarı-Kırmızılılar, Chelsea ile transfer için bir görüşme yaptı ve Fofana için resmi teklifini de sundu.
KİRALAMA FORMÜLÜ MASADA
Cimbom, futbolcuyu 1.5 yıllığına kiralamak istediğini Chelsea'ye bildirdi. Ayrıca Galatasaray, Fofana için yapılması planlanan sözleşmeye opsiyon maddesi de eklemek istiyor. Futbolcuya ise Sarı-Kırmızılılar, yıllık 1.5 milyon euro ödeme yapabileceğini iletti. Ada devi gelecek vadeden 20 yaşındaki oyuncuyu Galatasaray'a 6 aylığına kiralamaya sıcak bakıyor. Ancak; Chelsea, sözleşmesi 2029 yılına kadar sürecek olan Fofana için sözleşmeye satın alma maddesi koyulmasına soğuk bakıyor.
ŞU AN DEĞERİ 12 MİLYON EURO
Kulüpler arasında görüşmeler devam ediyor. Fofana, santrfor mevkisinin yanı sıra sağ açık ve sol açıkta oynayabiliyor. Fildişili yıldıza 12 milyon euro değer biçiliyor. Cimbom'un transferi için Chelsea ile pazarlıklara devam ettiği Fofana daha önce Molde, Abidjan ve Djekanou'da oynamıştı.
FOFANA FORMA PEŞİNDE
Chelsea'de bu sezon 11 maçta forma şansı bulan David Fofana, 4 gol, 1 asist üretti. Fofanadaha fazla süre alabileceği bir takıma gitmeye sıcak bakıyor.
SOL BEK ALMADAN UĞUR'U BIRAKAMAYIZ
Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, "Uğur Çiftçi konusu çıktıktan sonra Emre Taşdemir'in adı geçti. Bizi istemeyeni zorla almamız mümkün değil. Sol bek almadan Uğur'u bırakamayız" diye konuştu.
ROSS, YUSUF DEMİR VE KAZIMCAN MÜJDESİ
GALATASARAY, Süper Lig'in 20. haftasında Antalyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını dün Florya'da yaptığı antrenmanla sürdürdü. Cimbom'a 3 oyuncusundan sevindirici haber geldi. Tedavileri tamamlanan Mathias Ross, Yusuf Demir ve Kazımcan Karataş takımla birlikte çalışma yaptı.