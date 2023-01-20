Fenerbahçe Beko Monaco’yu uzattı

THY Euroleague'de Fenerbahçe Beko, sahasında Monaco'yu normal süresi 84-84 sona eren mücadelede 98- 94'lük skorla mağlup etti. Bu sonuçla Sarı-Lacivertliler organizasyonda 13. galibiyetini alırken, Monaco ise 8. yenilgisini yaşadı. Devreyi 47-39 geride tamamlayan Fenerbahçe Beko, 2. yarıye etkili başladı. Son periyoda 60-60 eşitlikle girildi. Fenerbahçe son anlara 84-76 önde girse de maç 84-84 bitti. Uzatmalarda etkili oynayan Fenerbahçe maçı 98-94 kazandı. Ev sahibinde Wilbekin 21 sayı üretti.
- Spor
- 20.01.2023 Gazete