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    Fenerbahçe Beko Monaco’yu uzattı

    Fenerbahçe Beko, normal süresi 84-84 biten maçta Fransız ekibi Monaco’yu Ataşehir’de yenerek 20. maçında 13. galibiyetini aldı

    Fenerbahçe Beko Monaco’yu uzattı
    THY Euroleague'de Fenerbahçe Beko, sahasında Monaco'yu normal süresi 84-84 sona eren mücadelede 98- 94'lük skorla mağlup etti. Bu sonuçla Sarı-Lacivertliler organizasyonda 13. galibiyetini alırken, Monaco ise 8. yenilgisini yaşadı. Devreyi 47-39 geride tamamlayan Fenerbahçe Beko, 2. yarıye etkili başladı. Son periyoda 60-60 eşitlikle girildi. Fenerbahçe son anlara 84-76 önde girse de maç 84-84 bitti. Uzatmalarda etkili oynayan Fenerbahçe maçı 98-94 kazandı. Ev sahibinde Wilbekin 21 sayı üretti.
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