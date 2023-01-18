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Vav TV Canlı Yayın
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    • Spor
    • 18.01.2023 17:34
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    • 18.01.2023 17:38
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    Ankaragücü- Beşiktaş CANLI MAÇ İZLE📺! Ankaragücü - BJK maçı izle bedava, kesintisiz, şifresiz izle! A SPOR CANLI YAYIN

    Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda Ankaragücü'ne konuk oluyor. Beşiktaş, Ankara deplasmanından galip gelerek çeyrek finale kalmak isiyor. Taraftarlar maçın yayın kanalı ve canlı takip ekranı hakkında aramalara başladı. İşte maç hakkında detaylar...

    takvim.com.tr
    Ankaragücü- Beşiktaş CANLI MAÇ İZLE!

    Son dakika spor haberleri | Ziraat Türkiye Kupası'nda son 16 turu heyecanı Ankaragücü-Beşiktaş maçıyla devam ediyor. Saat 17.45'te başlayacak karşılaşma öncesi her iki takımın da 11'leri belli oldu. A Spor ekranlarından yayınlanacak maçı takvim.com.tr üzerinden de canlı olarak izleyebilirsiniz...

    A SPOR CANLI YAYIN

    ASpor CANLI YAYIN

    İLK 11'LER

    Ankaragücü: Gökhan, Malcuit, Atakan, Radakovic, Marlon, Tolga, Diack, Zahid, Emre, Tasos, Ali Sowe

    Beşiktaş: Mert, Rosier, Tayyip, Emrecan, Umut, Saiss, Salih, Gedson, Tayfur, Nkoudou, Muleka.

    ANKARAGÜCÜ'NDE SAKATLIK

    Ankaragücü, Taylan Antalyalı ve Nihad Mujakic'in sakatlıkları sebebiyle Beşiktaş ile oynayacakları Türkiye Kupası maçında forma giyemeyeceğini açıkladı.

        REKABETTE 9-3 ÜSTÜN

        Ankaragücü ile kupada 15. kez karşılaşacak olan Beşiktaş rekabette 9-3 üstün durumda.

        22 yıldır kupada çeyrek final göremeyen başkent ekibi ise bugün kazanarak adını son 8 takım arasına yazdırmak istiyor.
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        CANLI | Ankaragücü - Beşiktaş
        Haberler Spor Ankaragücü- Beşiktaş CANLI MAÇ İZLE📺! Ankaragücü - BJK maçı izle bedava, kesintisiz, şifresiz izle! A SPOR CANLI YAYIN
            SON DAKİKA