Ankaragücü- Beşiktaş CANLI MAÇ İZLE📺! Ankaragücü - BJK maçı izle bedava, kesintisiz, şifresiz izle! A SPOR CANLI YAYIN

Son dakika spor haberleri | Ziraat Türkiye Kupası'nda son 16 turu heyecanı Ankaragücü-Beşiktaş maçıyla devam ediyor. Saat 17.45'te başlayacak karşılaşma öncesi her iki takımın da 11'leri belli oldu. A Spor ekranlarından yayınlanacak maçı takvim.com.tr üzerinden de canlı olarak izleyebilirsiniz...
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İLK 11'LER
Ankaragücü: Gökhan, Malcuit, Atakan, Radakovic, Marlon, Tolga, Diack, Zahid, Emre, Tasos, Ali Sowe
Beşiktaş: Mert, Rosier, Tayyip, Emrecan, Umut, Saiss, Salih, Gedson, Tayfur, Nkoudou, Muleka.
ANKARAGÜCÜ'NDE SAKATLIK
Ankaragücü, Taylan Antalyalı ve Nihad Mujakic'in sakatlıkları sebebiyle Beşiktaş ile oynayacakları Türkiye Kupası maçında forma giyemeyeceğini açıkladı.