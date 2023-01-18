Ankaragücü- Beşiktaş CANLI MAÇ İZLE📺! Ankaragücü - BJK maçı izle bedava, kesintisiz, şifresiz izle! A SPOR CANLI YAYIN

Son dakika spor haberleri | Ziraat Türkiye Kupası'nda son 16 turu heyecanı Ankaragücü-Beşiktaş maçıyla devam ediyor. Saat 17.45'te başlayacak karşılaşma öncesi her iki takımın da 11'leri belli oldu. A Spor ekranlarından yayınlanacak maçı takvim.com.tr üzerinden de canlı olarak izleyebilirsiniz...