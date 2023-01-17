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    • Spor
    • 17.01.2023 17:40
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    • 17.01.2023 17:56
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    ZTK CANLI | Antalyaspor - Kayserispor maçı A SPOR CANLI İZLE

    Son dakika spor haberleri | Ziraat Türkiye Kupası'nda son 16 heyecanı A Spor'da sürüyor. Antalyaspor, kupada sahasında Kayserispor'la karşı karşıya geliyor. Maçın canlı yayınını ve canlı anlatımını takvim.com.tr'den takip edebilirsiniz...

    takvim.com.tr
    ZTK CANLI | Antalyaspor - Kayserispor

    Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan devam ediyor. Son 16 turu mücadelesinde Antalyaspor sahasında Kayserispor ile karşılaşıyor. Kazananın adını çeyrek finale yazdıracağı mücadele nedef kesecek. Antalyaspor Kayserispor maçını haberimizden canlı olarak izleyebilirsiniz...

    İLK 11'LER
    Antalyaspor:     Ataberk, Floranus, Gerxhaliu, Soner, Güray, Mehmedi, Ufuk, Larsson, Nakajima, Sinan, Veysel
    Kayserispor: Bilal, Onur, Hosseini, Kolovetsios, Arif, Emrah, Kemen, Ackah, Karimi, Ramazan, İlhan

    ANTALYASPOR KAYSERİSPOR MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?
    Mücadele saat 17.30'da başladı ve A Spor ekranlarında yayınlanıyor.

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