ZTK CANLI | Antalyaspor - Kayserispor maçı A SPOR CANLI İZLE

Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan devam ediyor. Son 16 turu mücadelesinde Antalyaspor sahasında Kayserispor ile karşılaşıyor. Kazananın adını çeyrek finale yazdıracağı mücadele nedef kesecek. Antalyaspor Kayserispor maçını haberimizden canlı olarak izleyebilirsiniz...

İLK 11'LER

Antalyaspor: Ataberk, Floranus, Gerxhaliu, Soner, Güray, Mehmedi, Ufuk, Larsson, Nakajima, Sinan, Veysel

Kayserispor: Bilal, Onur, Hosseini, Kolovetsios, Arif, Emrah, Kemen, Ackah, Karimi, Ramazan, İlhan

ANTALYASPOR KAYSERİSPOR MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Mücadele saat 17.30'da başladı ve A Spor ekranlarında yayınlanıyor.