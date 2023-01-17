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    • Spor
    • 17.01.2023 20:11
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    • 17.01.2023 20:12
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    Alanyaspor - Galatasaray CANLI MAÇ İZLE📺! Alanyaspor- GS maçı canlı izle, bedava kesintisiz şifresiz! ZTK A SPOR CANLI YAYIN!

    Ziraat Türkiye Kupası'nda Galatasaray, Alanyaspor'a konuk oluyor. Kırbıyık Holding Stadyumu'nda yapılacak karşılaşmayı Volkan Bayarslan yönetecek. Taraftarlar maçın canlı yayın ekranını araştırmaya başladı. Alanyaspor - Galatasaray maçını takvim.com.tr'den canlı olarak takip edebilirsiniz.

    takvim.com.tr
    Alanyaspor - Galatasaray CANLI MAÇ İZLE📺!

    Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan Alanyaspor - Galatasaray maçıyla devam ediyor. Haberimizde maçın canlı anlatımını izleyebilirsiniz...



    Galatasaray, Kırbıyık Holding Stadyumu'nda Alanyaspor'a konuk olacak. Çeyrek finale kalmak için mücadele edecek 2 takım da ligde son maçlarını kazandı. Galatasaray'da Fernando Muslera, Sacha Boey, Sergio Oliveira, Juan Mata, Yusuf Demir ve Haris Seferovic kadroya dahil edilmedi.

    CANLI YAYIN

    ASpor CANLI YAYIN



    ALANYASPOR - GALATASARAY 11'LER

    Alanyaspor: Runarsson, Yusuf Özdemir, Fatih Aksoy, Furkan, Balkovec, Umut Güneş, Lusamba, Efkan, Efecan, Zinedine Ferhat, Eduardo.

    Galatasaray: Okan Kocuk, Dubois, Nelsson, Emin Bayram, Emre Taşdemir, Midtsjö, Berkan, Mertens, Rashica, Yunus, Gomis



        RESMİ MÜSABAKALARDA 12 MAÇTIR YENİLMİYOR

        Galatasaray, oynadığı son 12 resmi maçta mağlubiyet yüzü görmedi.

        Son yenilgisini Süper Lig'in 10. haftasında deplasmanda Yukatel Kayserispor'a karşı yaşayan sarı-kırmızılı ekip, ardından ligde 9, kupada 3 maça çıktı.



        Ligde söz konusu karşılaşmalarda 8 galibiyet, 1 beraberlik alan Okan Buruk'un öğrencileri, kupadaki 3 maçı da kazandı.

        Bu müsabakalarda 36 gol atan Galatasaray, kalesinde ise sadece 7 gol gördü.
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        Alanya - Galatasaray maçının ilk 11’leri belli oldu
        Haberler Spor Alanyaspor - Galatasaray CANLI MAÇ İZLE📺! Alanyaspor- GS maçı canlı izle, bedava kesintisiz şifresiz! ZTK A SPOR CANLI YAYIN!
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