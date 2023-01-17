Alanyaspor - Galatasaray CANLI MAÇ İZLE📺! Alanyaspor- GS maçı canlı izle, bedava kesintisiz şifresiz! ZTK A SPOR CANLI YAYIN!





Galatasaray, Kırbıyık Holding Stadyumu'nda Alanyaspor'a konuk olacak. Çeyrek finale kalmak için mücadele edecek 2 takım da ligde son maçlarını kazandı. Galatasaray'da Fernando Muslera, Sacha Boey, Sergio Oliveira, Juan Mata, Yusuf Demir ve Haris Seferovic kadroya dahil edilmedi.

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