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    Galataray gözünü rekora dikti

    Cimbom, Beşiktaş'ın 63 yıllık rekorunun peşinde. Sarı-Kırmızılılar 5 maç daha kazanırsa kulüp rekorunu kıracak. 6 maçlık seri gelirse Beşiktaş'ın 1959-60 sezonundaki müthiş rekoru tarihe gömülecek...

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    Aslan gözünü rekora dikti

    Spor Toto Süper Lig'de yüksek form grafiğiyle tüm dikkatleri üstüne çeken lider Galatasaray, yeni bir rekora ulaşmak için düğmeye bastı. Okan Buruk yönetiminde Süper Lig'deki son 8 maçı da galibiyetle bitiren Cimbom, ezeli rakibi Beşiktaş'ın 13 maç üst üste kazanma rekorunu da geçmek istiyor.



    HEDEF 14 MAÇ KAZANMAK
    1987-1988     ve 1988-1989 sezonlarını kapsayan süreçte unutulmaz teknik direktörü Mustafa Denizli yönetiminde 12 maç üst üste kazanan Galatasaray, Okan Buruk ile beraber çıtayı daha yükseğe koydu. Sarı-Kırmızılılar, şayet üst üste 13 maç kazanmayı başarırsa Beşiktaş'ın 63 yıl önce aldığı 13 maçlık galibiyet serisini yakalamış olacak. Amaç ise 14 galibiyet elde ederek bu rekoru geçebilmek.

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