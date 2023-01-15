Galataray gözünü rekora dikti

Spor Toto Süper Lig'de yüksek form grafiğiyle tüm dikkatleri üstüne çeken lider Galatasaray, yeni bir rekora ulaşmak için düğmeye bastı. Okan Buruk yönetiminde Süper Lig'deki son 8 maçı da galibiyetle bitiren Cimbom, ezeli rakibi Beşiktaş'ın 13 maç üst üste kazanma rekorunu da geçmek istiyor.





HEDEF 14 MAÇ KAZANMAK

1987-1988 ve 1988-1989 sezonlarını kapsayan süreçte unutulmaz teknik direktörü Mustafa Denizli yönetiminde 12 maç üst üste kazanan Galatasaray, Okan Buruk ile beraber çıtayı daha yükseğe koydu. Sarı-Kırmızılılar, şayet üst üste 13 maç kazanmayı başarırsa Beşiktaş'ın 63 yıl önce aldığı 13 maçlık galibiyet serisini yakalamış olacak. Amaç ise 14 galibiyet elde ederek bu rekoru geçebilmek.