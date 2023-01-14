Kayseri evinde Sivas’ı gol yağmuruna tuttu

Süper Lig'de dün oynanan maçta Kayserispor evinde Sivasspor'u 4-1 mağlup etti. 23. dakikada Kemen'in asistinde Hosseini, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 1-0. 31. dakikada Gökhan'ın pasında topla buluşan Kemen, topu filelere gönderdi. 2-0. 41. dakikada sol kanattan Kemen'in pasında ceza sahası içinde Gökhan'ın şutu ağlara gitti. 3-0. 51. dakikada defansın uzaklaştıramadığı topa Robin Yalçın, ceza sahası dışından gelişine vurdu, meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 3-1. 69. dakikada Kayserispor farkı yeniden 3'e çıkardı. Ceza sahası içinde Kemen'in rakiplerini çalımlayarak vurduğu sert şutta, top filelere gitti: 4-1.
ADIM ADIM HAJI WRIGHT!
Antalyaspor Asbaşkanı Emrah Çelik Fenerbahçe ve Galatasaray'ın gündeminde olan santrfor Haji Wright hakkında konuştu. Çelik, "Haji ile ilgili 7-8 kulübün talebi var, birkaç tanesi de olgunlaşmış durumda. Kulübümüzün menfaatleri doğrultusunda en doğru kararları vereceğiz" dedi.
FENER ARA VERMEDİ
Süper Lig'de Gaziantep ile deplasmanda karşılaşacak olan F.Bahçe, hazırlıklarını sürdürdü. İdman salonda kuvvet ve dayanıklılık çalışmaları ile başladı. Ardından sahada koşu, ısınma, koordinasyon ve çabukluk çalışmaları yapan futbolcular antrenmanı taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamladı.
DOĞUKAN SİNİK YUVAYA DÖNDÜ
Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor, İngiltere Championship ekibi Hull City'den eski oyuncusu Doğukan Sinik'i sezon sonuna kadar kiraladı. İmza sonrası konuşan 23 yaşındaki futbolcu, "Takımı, hocayı biliyorum. Adaptasyon sorunu yaşamadım. Umarım çok büyük katkılar veririm. Bıraktığım gibi devam ederim" dedi.
LİGDE İKİ MAÇ DAHA OYNANACAK
Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında bugün Konyaspor-Beşiktaş ve Trabzonspor-Başakşehir maçlarının haricinde 2 karşılaşma daha oynanacak. Saat 13.30'da start alacak maçta Antalyaspor evinde Giresunspor'u konuk ederken, saat 16.30'da Adana Demirspor kendi sahasında Ankaragücü ile karşı karşıya gelecek.
MİCHAEL ERİC TÜRK TELEKOM'DA
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin iddialı ekiplerinden Türk Telekom, eski basketbolcusu Micheal Eric'i transfer etti. 2020- 2021 sezonunda da Başkent ekibinin forması giyen Nijeryalı pivotla sezon sonuna kadar anlaşma sağlandığı açıklandı.
THİANİC AL ADALAH'A KİRALANDI
Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Göztepe, Slovenyalı orta saha oyuncusu David Tijanic'in sezon sonuna kadar Suudi Arabistan ekibi Al-Adalah'a kiralandığını açıkladı. Tijanic, 2021'den bu yana Göztepe'de oynuyordu.
LİDER EYÜPSPOR ÜÇLÜK ATTI: 1-0
Spor Toto 1. Lig'in 20. haftasında lider Eyüpspor, deplasmanda Altaş Denizlispor'u 1-0 yendi. Eyüpspor'a 3 puan getiren golü 45+3. dakikada Hakan Çinemre kendi kalesine attı. Bu sonuçla Eyüpspor, 19. maç sonunda puanını 41'e yükseltti. En yakın rakibi Samsun'un ise 18 maçta 32 puanı bulunuyor.
DENİZ KAYADELEN DÜNYA ŞAMPİYONU
Bakırköy Ataspor sporcusu Deniz Kayadelen, Fransa'daki 5. Buz Dünya Şampiyonası'nda 100 metre kelebekte şampiyonluğa ulaştı. Türkiye'yi temsil eden tek sporcu olarak 41 ülkenin yarıştığı şampiyonada Türk bayrağını gururla dalgalandıran milli sporcu Kayadelen, 4 derecelik buzlu suda 1.26 derecesi ile zafere ulaştı.