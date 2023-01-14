Kayseri evinde Sivas’ı gol yağmuruna tuttu



ADIM ADIM HAJI WRIGHT!

Antalyaspor Asbaşkanı Emrah Çelik Fenerbahçe ve Galatasaray'ın gündeminde olan santrfor Haji Wright hakkında konuştu. Çelik, "Haji ile ilgili 7-8 kulübün talebi var, birkaç tanesi de olgunlaşmış durumda. Kulübümüzün menfaatleri doğrultusunda en doğru kararları vereceğiz" dedi.

FENER ARA VERMEDİ

Süper Lig'de Gaziantep ile deplasmanda karşılaşacak olan F.Bahçe, hazırlıklarını sürdürdü. İdman salonda kuvvet ve dayanıklılık çalışmaları ile başladı. Ardından sahada koşu, ısınma, koordinasyon ve çabukluk çalışmaları yapan futbolcular antrenmanı taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamladı.

DOĞUKAN SİNİK YUVAYA DÖNDÜ

Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor, İngiltere Championship ekibi Hull City'den eski oyuncusu Doğukan Sinik'i sezon sonuna kadar kiraladı. İmza sonrası konuşan 23 yaşındaki futbolcu, "Takımı, hocayı biliyorum. Adaptasyon sorunu yaşamadım. Umarım çok büyük katkılar veririm. Bıraktığım gibi devam ederim" dedi.